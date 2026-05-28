La Profeco analiza las marcas de papitas en México y encuentra algunas que no cumplen con los estándares de calidad

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado un estudio de calidad a las marcas más populares de papitas en México. El estudio encontró que algunas marcas no cumplieron con los estándares de calidad, mientras que otras marcas cumplieron con los estándares de calidad.

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) ha realizado un estudio de calidad a las marcas más populares de papitas en México. Según el análisis, se comprobó el aporte nutrimental, el contenido neto y la cantidad de sodio, grasa, proteínas, carbohidratos y calorías de 67 productos.

El estudio encontró que algunas marcas no cumplieron con los estándares de calidad, mientras que otras marcas como Barcel, Great Value, Golden Hill's, Ruffles, Sabritas y Chips Valley Foods cumplieron con los estándares de calidad. Las marcas que no cumplieron con los estándares de calidad incluyen Valley Foods, Sol y Pap's.

Es importante mencionar que el estudio se realizó en presentaciones de 160 gramos para las marcas Barcel, Great Value, Golden Hill's, Ruffles, Sabritas y Chips Valley Foods, y de 100 gramos para la marca Sol. El estudio encontró que las marcas que no cumplieron con los estándares de calidad tenían exceso de sodio y grasa. Es importante leer las etiquetas y elegir las marcas que cumplan con los estándares de calidad para mantener una dieta saludable





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