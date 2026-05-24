La edición número cinco del Cabrito Fest en Saltillo reunió a cientos de familias para degustar gastronomía, música y convivencia en torno al plato más representativo del norte del país. La región Centro de Coahuila se mostró especialmente invitada a la edición, presentando muestras gastronómicas y productos locales.

Con el cielo nublado y el viento recorriendo los jardines de la Universidad La Salle, cientos de familias saltillenses disfrutaron este sábado de la quinta edición del Cabrito Fest, un evento que reunió gastronomía , música y convivencia alrededor de uno de los platillos más representativos del norte del país.

Desde antes de la una de la tarde, hora en que se abrieron oficialmente las puertas del campus, el aroma a carbón, condimentos y carne asándose ya se percibía entre los pasillos de la universidad. Mientras los equipos afinaban los últimos detalles de sus recetas, los jueces comenzaron a recorrer uno a uno los espacios de degustación para probar las distintas propuestas de los participantes.

LA CONTIENDA DEL SABOR En esta edición participaron 16 equipos dentro de las categorías Profesional, Asado y Cabrito Libre. Además, hubo 36 puntos de degustación; aunque el cabrito fue el protagonista del encuentro, los asistentes también encontraron fideos, carne de puerco, postres tradicionales y bebidas. Conforme avanzó la tarde, el recinto comenzó a llenarse.

Para las cuatro de la tarde, los jardines y pasillos lucían abarrotados de personas que recorrían los stands, probaban platillos y descansaban en las mesas colocadas al aire libre, mientras en el escenario principal sonaban éxitos del rock en español, música norteña y country. La Región Centro de Coahuila fue la invitada especial de esta edición. Municipios como Monclova, Ocampo, Castaños, Frontera, Nadadores y Lamadrid participaron con muestras gastronómicas y productos locales.

‘Cocinamos cabrito al ataúd, a la plancha y a la parrilla; todo es asado. También traemos guisos, frijoles borrachos y las salsas típicas que acompañan al cabrito’, explicó Amador Garza, director de Ingresos del Municipio de Monclova. El director de Ingresos significativos de Monclova, como parte de su oferta gastronómica, trajo pratos como cabrito asado y guisos, frijoles borrachos y salsas típicas de la zona. Este enfoque sustentable ayuda a los agricultores locales y promueve sus productos.

El festival también reunió a reconocidos jueces gastronómicos, entre ellos Juan Zulayka, Polo González, Alejandro Sánchez Navarro, Ignacio Alarcón, César López Vela, Eduardo Cárdenas y Kathia Guajardo, que probaron las recetas y votaron a los ganadores. Entre humo, brasas y música en vivo, el Cabrito Fest volvió a convertir la gastronomía en un punto de encuentro para familias, cocineros y amantes de la parrilla en Saltillo.

En resumen, este evento culinario ha sido una experiencia única para las familias saltillenses, reunidas en torno a una tradición gastronómica que ha dado lugar a un festival que se ha convertido en una cita de temporada en Saltillo





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