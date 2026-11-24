Abogado advierte que la salida voluntaria no garantiza liberación inmediata. Procesos logísticos pueden prolongar la detención meses tras la aprobación de ICE.

Un especialista en leyes migratorias ha emitido una advertencia crucial sobre el proceso de salida voluntaria dentro de los centros del Servicio de Inmigración y Control Aduanas. Aunque muchos reclusos consideran esta vía como una salida rápida para escapar de la incertidumbre y el desgaste físico y emocional, la realidad operativa del gobierno federal es significativamente más lenta de lo que se espera.

Riesgos de la Aprobación Inmediata

La aprobación de la salida voluntaria no autoriza la liberación instantánea del centro de custodia. Contrario a la creencia popular, recibir esta autorización no significa que la persona pueda cruzar la frontera o tomar un vuelo ese mismo día. El gobierno federal mantiene el control total sobre la logística del traslado, lo que implica una espera prolongada antes de que se materialice la salida efectiva.

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Demoras Logísticas del Traslado

Los expertos indican que la coordinación para enviar a una persona fuera del país requiere tiempos administrativos extensos. Incluso cuando la decisión legal está firmada, los pasos operativos para organizar el viaje, los documentos de viaje y la coordinación internacional siguen pendientes. Esta brecha entre la aprobación legal y la ejecución práctica es donde reside la mayor frustración de los detenidos.

Testimonios de Retrasos Extendidos

Casos documentados muestran que individuos con salidas voluntarias aprobadas han permanecido encerrados durante tres o cuatro meses adicionales. Estas cifras evidencian que la renuncia al proceso migratorio no cierra el ciclo de encierro automáticamente. La espera continúa hasta que el gobierno finaliza todos los trámites necesarios para hacer efectiva la deportación.

Estrategias Alternativas de Liberación

El fundador de BenMe Legal sugiere que los detenidos evalúen otras vías legales antes de renunciar a sus casos por desesperación. Una opción es presentar peticiones de fianza para obtener libertad bajo supervisión. Esta medida permitiría al individuo planificar su futuro migratorio con mayor calma y claridad, sin la presión inmediata de la celda.

Consecuencias de Decisión Prematura

Aceptar la salida voluntaria exclusivamente para huir de la detención puede resultar contraproducente si no se considera el tiempo logístico involucrado. Los abogados recomiendan no tomar esta decisión sin antes analizar si existen opciones para mantener el caso abierto. La libertad condicional ofrece más oportunidades para decidir entre irse o luchar por permanecer, en lugar de aceptar la deportación bajo coerción por el encierro.