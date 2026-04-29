La realidad económica impulsa la continuidad del T-MEC, según Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que la realidad económica fue clave para mantener el T-MEC, a pesar de las tensiones iniciales con Estados Unidos. México ha logrado avances significativos en exportaciones e inversión, pero persisten preocupaciones por posibles aranceles.

La realidad económica prevaleció para mantener el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), según declaró el secretario de Economía , Marcelo Ebrard . Hace un año, se creía que no habría negociaciones con Estados Unidos debido a la postura del entonces presidente Donald Trump, quien se consideraba contrario al acuerdo.

Sin embargo, los gobiernos de ambos países iniciaron conversaciones no formales sobre los aranceles impuestos por la administración Trump y la operación del T-MEC. Ebrard destacó que, aunque inicialmente parecía imposible llegar a un consenso, una 'mano invisible' —la realidad económica— guió las negociaciones hacia un entendimiento mutuo. Hoy, las discusiones ya no se centran en las diferencias, sino en las necesidades compartidas para renovar el tratado, un proceso que, aunque ha sido casi imperceptible, es una realidad tangible.

El funcionario calificó como 'sensato y no criticable' el objetivo estratégico de Estados Unidos de reducir su dependencia de Asia, especialmente en sectores donde las importaciones superan el 50% del consumo nacional. Como ejemplo, mencionó los aminoácidos, esenciales para la industria cárnica en ambos países. Si un día dejaran de importarse, la producción se vería gravemente afectada.

Ebrard también resaltó los avances económicos de México, como el aumento del 27.7% en las exportaciones en marzo pasado, alcanzando 70,727 millones de dólares, y la captación récord de 40,871 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) en 2025, un crecimiento del 10.8%. A pesar de los desafíos económicos, el secretario afirmó que México se encuentra en un escenario favorable, aunque advirtió que a veces solo se enfoca en lo inmediato sin considerar el futuro.

El próximo 26 de mayo comenzarán las conversaciones formales con Estados Unidos para la revisión sexenal del T-MEC, tras un proceso en el que México ha eliminado barreras arancelarias cuestionadas por su vecino del norte. Sin embargo, organismos empresariales mexicanos, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), han expresado su preocupación por la imposición de nuevos aranceles.

En una carta enviada el 14 de abril al titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, advirtieron que más aranceles afectarían a ambos países debido a la integración de sus economías. La investigación en curso bajo la Sección 301 genera 'considerable incertidumbre' para exportadores, inversionistas y proveedores de logística mexicanos, lo que podría impactar negativamente la relación comercial





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