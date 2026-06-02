La red de generación de divisas privadas: el nuevo motor de la estabilidad del tipo de cambio mexicano

La estabilidad del tipo de cambio mexicano se explica cada vez más por una red de generación de divisas privadas que ha fortalecido la resiliencia externa del país.

La estabilidad del tipo de cambio mexicano se explica cada vez más por una red de generación de divisas privadas que ha fortalecido la resiliencia externa del país.

La teoría de redes ayuda a entender este fenómeno con mayor claridad. México ha construido una red más amplia y diversificada de entrada de divisas, con múltiples canales simultáneos de generación de dólares. Las remesas, el turismo internacional, las exportaciones manufactureras no petroleras, los servicios y parte de la inversión extranjera directa han generado esta red. El elemento más importante es que estos flujos no se comportan de manera idéntica entre sí, lo que reduce la vulnerabilidad sistémica.

La estabilidad aumenta cuando los flujos no dependen de un único centro dominante. México ha transitado gradualmente desde una estructura relativamente concentrada hacia una arquitectura más distribuida. Existe además un segundo elemento fundamental: la redundancia. La economía ya no depende exclusivamente del financiamiento internacional para sostener la cuenta externa.

Existe una generación relativamente estable de dólares proveniente de millones de agentes privados. Las remesas son quizá el mejor ejemplo. A ello se suma el crecimiento estructural de las exportaciones manufactureras, particularmente en sectores integrados a cadenas globales de valor como electrónicos, equipo eléctrico y autopartes. La creciente integración productiva bajo el T-MEC ha fortalecido la densidad de conexiones económicas regionales y la relevancia de México dentro de la red manufacturera de Norteamérica.

Sin embargo, para que esta red continúe funcionando como ancla estructural de estabilidad, resulta indispensable preservar la confianza macrofinanciera del país, mantener el grado de inversión soberano y alcanzar una renegociación favorable del T-MEC





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