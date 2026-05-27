La reforma judicial en México: una llave maestra para Morena

La reforma judicial en México busca incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones bajo el argumento de la injerencia extranjera, pero en realidad parece ser un paquete de vacunas políticas para el partido de Morena.

La reforma judicial en México parece ser un paquete de vacunas política s para el partido de Morena , que se sabe poderoso pero vulnerable. La iniciativa busca incorporar una nueva causal de nulidad de elecciones bajo el argumento de la injerencia extranjera.

Sin embargo, esta reforma no es un candado democrático, sino una llave maestra en manos de un partido hegemónico. La propia iniciativa establece que, si se anula una elección por esta causa, los partidos que se hayan beneficiado de la injerencia no podrán participar en los comicios extraordinarios.

Sin embargo, la temporalidad de la reforma no ayuda, ya que se ha convertido en un refugio para la narcopolítica. La soberanía se ha vuelto un discurso común en México, y se ha utilizado para descalificar cualquier señalamiento que venga de fuera. La situación en Morena es complicada debido a los señalamientos sobre crimen organizado, y la reforma busca escudar a personajes vulnerables ante acusaciones venidas de Estados Unidos.

Mientras tanto, México sigue sin enfrentar la intervención que realmente ha alterado elecciones, la del crimen organizado. La democracia no se defiende entregándole al partido dominante otra herramienta discrecional





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