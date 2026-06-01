La región noreste de Guanajuato registra los porcentajes más altos en problemáticas que afectan a niñas, niños y adolescentes

Un estudio elaborado por el Iplaneg revela que la región noreste de Guanajuato es la que registra los porcentajes más altos en problemáticas que afectan a niñas, niños y adolescentes.

Un estudio elaborado por el Iplaneg revela que la región noreste de Guanajuato registra los porcentajes más altos en prácticamente todas las problemáticas que afectan a niñas , niños y adolescentes.

La región concentra el 50.1 por ciento de las menciones, lo que supera ampliamente a las otras regiones del estado. La salud mental y el entorno familiar son algunas de las principales problemáticas identificadas en la región. El 31.5 por ciento de los encuestados señaló que niñas, niños y adolescentes se sienten tristes o deprimidos, mientras que el 28.9 por ciento mencionó los problemas relacionados con embarazos en adolescentes.

La violencia escolar o bullying es otro de los problemas que afectan a la región, con un 36 por ciento de las menciones. El consumo de drogas y alcohol dentro del entorno escolar fue señalado por el 22 por ciento de los encuestados. Las cifras coinciden con fenómenos que han sido documentados en la región durante más de una década y han provocado muertes, deterioro social y preocupación entre las familias





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Guanajuato Región Noreste Problemáticas Niñas Niños Adolescentes

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