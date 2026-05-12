La relación trilateral entre China, EE.UU. y México en un contexto de inestabilidad y ambición

La relación entre los Estados Unidos, China y México se caracteriza por una relación triangular que, lejos de resultar estable, tiende a producir inestabilidad. La asimetría de fuerzas entre EE.UU., China y México implica que los actores poderosos pueden tratar de imponer sus condiciones a los débiles, mientras que el 'tercero en discordia' puede inclinar el equilibrio a favor de uno u otro, beneficiándose a sí mismo. En un contexto en el que la participación china en la escena global ha sido determinante, y México ha sido clave en la transición de China a la Organización Mundial de Comercio, se plantean grandes cambios debido al 'China shock'.

La relación entre los Estados Unidos, China y México se caracteriza por una intricada arquitectura triangular que, lejos de resultar estable, tiende a producir inestabilidad.

La asimetría de fuerzas implica que los actores poderosos pueden tratar de imponer sus condiciones a los débiles, mientras que el «tercero en discordia» puede inclinar el equilibrio a favor de uno u otro, beneficiándose a sí mismo. La historia de la integración china a organismos multilaterales, como la Organización Mundial de Comercio, abrió los ojos al mundo sobre las ambiciones y las consecuencias de la política china.

Por otro lado, México, que ha sido clave en la transición de China a la Organización Mundial de Comercio, también ha visto cómo su vecino en lo Norte ha aprovechado las oportunidades liberadas para impulsar un crecimiento económico acelerado, basándose en un modelo de política industrial estatista y una agresiva política comercial. El «China shock» ha propiciado grandes cambios en la economía y la política de los Estados Unidos y ha llevado a los actores a replantear sus estrategias en relación con la participación china en la escena global





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