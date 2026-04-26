La Revolución Gloriosa: Un Modelo para la Ilustración y el Origen de las Libertades Modernas

Análisis de la Revolución Gloriosa de 1688-89 en Inglaterra, su impacto en la filosofía de la Ilustración y su legado en el desarrollo de las instituciones democráticas y los derechos individuales. Se explora cómo este evento, a menudo subestimado, sentó las bases para la limitación del poder real y el surgimiento de la soberanía parlamentaria.

Antes de las revoluciones, Inglaterra de Guillermo de Orange ya había ensayado una al plantear su monarquía bajo límites legales y parlamentarios, modelo que luego admirarían filósofos de la Ilustración .

Guillermo de Orange, después William III, fue la figura que encabezó la Revolución Gloriosa de 1688-89 y acabó gobernando bajo nuevas limitaciones al poder real. La Revolución Gloriosa, aunque no dramática en su ejecución, representó una transferencia de poder negociada entre élites que resultó en una transformación institucional duradera. No hubo guillotinas ni multitudes, sino un acuerdo pragmático entre la nobleza, comerciantes protestantes y potencias extranjeras para contener la expansión francesa.

Este evento, a menudo subestimado, consolidó documentos y prácticas institucionales cruciales, como el Acta de Derechos de 1689, que limitó significativamente el poder real, estableciendo que el rey no podía suspender leyes, crear tribunales especiales, mantener un ejército permanente en tiempos de paz ni recaudar impuestos sin el consentimiento del Parlamento. Este cambio, aparentemente técnico, tuvo una profunda implicación filosófica: la soberanía ya no residía en la persona del rey por derecho divino, sino en una relación mediada por el derecho entre la corona y el parlamento.

La Revolución Gloriosa proporcionó a la Ilustración Europea una prueba concreta de que las ideas podían traducirse en cambios institucionales reales, inspirando a pensadores como John Locke, quien publicó sus 'Two Treatises of Government' en 1689, argumentando el derecho de los pueblos a resistir gobiernos que violen sus derechos fundamentales a la vida, la libertad y la propiedad. La Revolución Gloriosa no solo fue una invasión exitosa, sino un punto de inflexión en la historia moderna, demostrando que las revoluciones pueden surgir desde arriba, con objetivos pragmáticos, y tener consecuencias que superan las intenciones originales de sus promotores.

La experiencia inglesa sirvió como modelo empírico para la Ilustración francesa, que tardó en intentar su propia transformación, y cuyo proceso, marcado por el terror, evidenció la importancia de una arquitectura institucional previa para que las ideas puedan liberar verdaderamente. La Revolución Gloriosa, con sus limitaciones al poder real y su énfasis en el derecho y el parlamento, sentó las bases para el desarrollo de las libertades modernas y la expansión de los derechos más allá de sus beneficiarios iniciales





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