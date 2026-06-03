La rusa número 23 del ranking sorprende a la bielorrusa número uno del mundo en Roland Garros 2026

La tenista rusa ha logrado una sorprendente victoria en el torneo de Roland Garros 2026, derrotando a la bielorrusa número uno del mundo en un emocionante partido.

La tenista rusa, número 23 del ranking, ha logrado una sorprendente victoria en el torneo de Roland Garros 2026, derrotando a la bielorrusa, número uno del mundo, en un emocionante partido que finalizó con un marcador de 3-6, 7-5 y 6-0.

Esta victoria ha dejado a todos sorprendidos, ya que la rusa nunca había superado los octavos de final de un 'grande' y su oponente, la bielorrusa, era la número uno del mundo. La rusa, que se despidió con un 6-0 que encaja desde hace más de dos años, demostró su gran habilidad y determinación en el partido.

Por su parte, la bielorrusa, que se encontraba en una posición de ventaja en el primer set, no pudo mantener su ritmo y se vio superada por la rusa en los dos siguientes sets. La victoria de la rusa ha sido considerada como una de las más sorprendentes de la historia de Roland Garros y ha dejado a todos con la boca abierta.

En cuanto a la siguiente ronda, la rusa se medirá a la polaca Maja Chwalinska, quien se impuso 7-6(3) y 6-3 a la rusa Anna Kalinskaya en semifinales. La polaca es también zurda y se espera que el partido sea un duelo emocionante entre dos tenistas con habilidades similares. La victoria de la rusa ha sido un gran logro para ella y para su país, y se espera que ella continúe demostrando su gran habilidad en el futuro





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