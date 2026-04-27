La Ruta del Tequila: Dos décadas de impulso económico y turismo cultural en Jalisco

A 20 años de su creación, la Ruta del Tequila se ha convertido en un referente de desarrollo económico y turismo cultural en Jalisco, impulsando a las MIPYMES, generando empleo y diversificando la oferta turística en torno a la bebida emblemática de México.

Guadalajara, Jal. A dos décadas de su creación, la Ruta del Tequila se ha consolidado como un motor de fortalecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas ( MIPYMES ), generando empleo y diversificando la economía en torno al turismo cultural y de experiencias.

Este proyecto, que nació en 2006 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación José Cuervo (hoy Fundación Beckmann) y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) como organismo ejecutor, ha logrado integrar a productores, prestadores de servicios turísticos y comunidades bajo un modelo de valor agregado. Según Michelle Marroquín Montaño, responsable de Promoción y Comercialización de la Ruta del Tequila en el CRT, uno de los impactos más significativos ha sido la consolidación de una red de empresarios locales capacitados en atención al visitante y desarrollo de productos turísticos, lo que les ha permitido adaptarse a la demanda nacional e internacional en torno a la bebida más emblemática de México.

Este proceso ha generado nuevas fuentes de ingreso y diversificado las actividades productivas en la región. Según el CRT, la Ruta del Tequila ha impulsado la competitividad de las MIPYMES, la creación de empleos y la mejora de la calidad de vida en los municipios que integran el corredor turístico: Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena, Etzatlán, San Juanito de Escobedo, Ahualulco de Mercado y Teuchitlán.

El modelo también ha fomentado la formalización y profesionalización del sector mediante herramientas como el Distintivo TT (Tequila Turístico), un sello de calidad que reconoce a los prestadores de servicios turísticos que cumplen con estándares de operación y buenas prácticas, fortaleciendo la confianza del visitante y la derrama económica en la región. En los municipios que conforman la Ruta del Tequila, se ha desarrollado una infraestructura turística robusta que incluye más de 100 restaurantes y fondas, más de 40 hoteles (incluyendo haciendas y hoteles boutique), 30 destilerías con acceso a visitantes, más de 10 museos y centros interpretativos, así como tres zonas arqueológicas: Guachimontones, Palacio de Ocomo y Santa Quiteria.

El impacto económico del destino se refleja en la diversificación de la oferta turística, que incluye recorridos en destilerías, viajes en tren, actividades de aventura como cabalgatas, senderismo y rapel, además de visitas a zonas arqueológicas y estancias en haciendas. Esto ha permitido ampliar la estancia promedio del visitante y, con ello, el gasto turístico en la región.

En términos de posicionamiento, la Ruta del Tequila se ha consolidado como un referente internacional del turismo cultural ligado a una Denominación de Origen, inspirando modelos similares en otros países, como la Ruta del Café en Colombia y Panamá, así como el desarrollo del Destino Atlántida en Honduras





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