La saga de "El Mayo" Zambada: de la captura al conflicto diplomático y la sentencia

La captura de Ismael "El Mayo" Zambada desató una disputa internacional, con México exigiendo transparencia y Estados Unidos negando su participación. El piloto de la aeronave fue detenido y posteriormente extraditado, mientras se desprendían graves acusaciones de corrupción y vínculos con el cártel hasta niveles de gobierno, culminando con una sentencia de cadena perpetua para el líder narcotraficante.

La captura y posterior traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos desencadenó una fuerte disputa diplomática y judicial entre ambas naciones. Mientras la versión del capo señala un "secuestro" que reaviva las alarmas sobre la soberanía de México, la falta de claridad oficial ha desgastado la confianza bilateral.

Esta es la cronología de los hechos desde que trasladaron al líder del Cártel de Sinaloa el pasado 25 de julio de 2024 hasta el pasado 20 de julio de 2026 cuando fue sentenciado a cadena perpetua por tráfico de fentanilo. Cronología del caso"El Mayo","Los Chapitos", el piloto y Estados Unidos 25 de julio de 2024 Ismael"El Mayo" Zambada fue trasladado desde México a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín"El Chapo" Guzmán.

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Piloto de la aeronave y exigencia de transparencia

La aeronave en la que viajaron fue piloteada por Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias"El Jando" , quien posteriormente fue identificado como Alejandro Ojeda Ávila. 26 de julio de 2024 El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al gobierno estadounidense un"informe completo" sobre la detención de Zambada y Guzmán López.

"Hay que informar, tiene que haber transparencia", señaló el mandatario, quien durante los últimos meses de su administración insistió en conocer si agencias estadounidenses habían participado en una operación dentro de territorio mexicano. Agosto de 2024 Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México, negó que su país hubiera participado directamente en el operativo.

"No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro", declaró. Ese mismo mes, Alejandro Ojeda Ávila solicitó regresar a México.

Detención y reconocimiento del piloto en Sinaloa

Al no enfrentar cargos en Estados Unidos en ese momento, fue enviado al país sin que, según se conoció posteriormente, se revelara su verdadera identidad. 8 de febrero de 2025 "El Jando" fue detenido en la comunidad de Jesús María, Culiacán, Sinaloa. 11 de febrero de 2025 El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el detenido era piloto de confianza de una célula criminal relacionada con la privación ilegal de la persona entregada en Estados Unidos, en referencia a"El Mayo" Zambada.

"En Culiacán, Sinaloa, derivado de trabajos de inteligencia, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a Mauro 'N', identificado como piloto aviador y operador clave de una organización delictiva, además de ser hombre de confianza del líder del grupo delictivo", afirmó el secretario.

Proceso judicial contra el piloto aviador

Ese mismo día, un juez federal dictó prisión preventiva de oficio contra Ojeda Ávila por posibles delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 12 de febrero de 2025 El juez Augusto Octavio Mejía Ojeda concedió una suspensión de plano para evitar una eventual extradición, deportación o destierro a Estados Unidos, así como posibles malos tratos o falta de medicamentos. 18 de febrero de 2025 Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez vinculó a proceso a"El Jando" por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. 26 de marzo de 2025 El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México concedió una suspensión definitiva para impedir el inicio del juicio oral, aunque ordenó mantenerlo recluido en el penal federal del Altiplano. 2 de abril de 2025 La Corte del Distrito de Columbia, en Washington, presentó una acusación contra"El Jando" por tráfico de cocaína. 12 de agosto de 2025 Alejandro Ojeda Ávila fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos integrantes de organizaciones criminales, sin un proceso formal de extradición.

En ese momento, la Fiscalía General de la República estaba encabezada por Alejandro Gertz Manero. 9 de abril de 2026 Ante una corte federal en Washington,"El Jando" se declaró culpable del delito de conspiración para distribuir cocaína con intención de importarla ilegalmente. 29 de abril de 2026 La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por presuntos vínculos con"Los Chapitos".

Extradición de Rocha Moya y declaraciones de Salazar

Estados Unidos solicitó su detención con fines de extradición, petición rechazada por México al considerar que representa un intento de vulnerar la soberanía nacional. 22 de junio de 2026 En la presentación de su libro"Borderlands: My Fight for an Inclusive America", el exembajador Ken Salazar afirmó que López Obrador temía que"El Mayo" Zambada revelara información sobre funcionarios mexicanos ante autoridades estadounidenses. Sus declaraciones generaron críticas del gobierno federal y dirigentes de Morena.