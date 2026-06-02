La Sala Superior del Tribunal Electoral de México operará una nueva causal de nulidad de elecciones, después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional que adiciona una nueva causal de nulidad de una elección.

La Sala Superior del Tribunal Electoral de México operará una nueva causal de nulidad de elecciones , después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional que adiciona una nueva causal de nulidad de una elección.

La iniciativa original proponía establecer como causa de nulidad de una elección, la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales. Sin embargo, la reforma aprobada por el Congreso de la Unión establece que se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

La nueva causal de nulidad de una elección es ambigua, pues no puntualiza con claridad qué actos son considerados como intervención o injerencia extranjera. La Sala Superior del Tribunal Electoral de México operará ya esta disposición sin tener un desarrollo normativo, al haberse retirado la propuesta de reforma a la ley que lo habría realizado.

Es importante asegurar que la causal de nulidad no inhiba la participación de las y los visitantes extranjeros y las organizaciones que participan en la observación y vigilancia de los comicios en nuestro país. La prohibición de recibir, en dinero o especie, de personas físicas o morales extranjeras y de partidos políticos extranjeros se encuentra prevista en nuestra legislación electoral desde 1993, y con la reforma de 2014 podría eventualmente, bajo los parámetros que establece el artículo 41 constitucional, ser una causal para anular una elección, por ser una fuente de financiamiento prohibida por la ley.

Finalmente, considero que cualquier reforma que pueda tener como resultado invalidar una elección, debe partir de la experiencia de procesos electorales previos, de datos objetivos y de un profundo análisis que permita incorporar reglas que garanticen su operatividad por parte de las autoridades electorales, así como su eficacia para proteger los valores y principios constitucionales





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