La SCJN declara válidas las actas de nacimiento extemporáneas para trámites como el pasaporte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que las actas de nacimiento extemporáneas son documentos válidos para trámites como el pasaporte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) ha determinado que las actas de nacimiento extemporáneas son documentos válidos para trámites como el pasaporte.

Esto se debe a que la norma que no aceptaba este tipo de documentos era discriminatoria y afectaba a personas por su condición social, económica o geográfica. La SCJN establece que las dependencias de Gobierno no pueden desconocer un acta extemporánea como prueba de identidad y nacionalidad mexicana. Un caso en particular comenzó cuando un ciudadano acudió a tramitar su pasaporte y le negaron el trámite debido a que tenía una acta de nacimiento extemporánea.

Sin embargo, la SCJN declaró inconstitucional el artículo 15 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, lo que significa que las actas de nacimiento extemporáneas son válidas para trámites como el pasaporte. Los ministros de la SCJN señalaron que la práctica de no aceptar actas de nacimiento extemporáneas es violatoria de los derechos fundamentales y vulnera a personas y grupos en contextos rurales, indígenas y de marginación.

Afirmaron que el acta de nacimiento, aunque sea extemporáneo, es un documento probatorio de la nacionalidad mexicana y no debe existir duda de que es suficiente para probar la identidad y la nacionalidad de una persona en cualquier trámite





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