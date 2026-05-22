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La Secretaría de las Mujeres pide justicia para la víctima y condena intentos de impunidad

Jusicalidad Y Seguridad News

La Secretaría de las Mujeres pide justicia para la víctima y condena intentos de impunidad
MexicanasSeguridadLegalizar Los Ataques Con Ácido
📆5/22/2026 6:09 PM
📰proceso
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La Secretaría de las Mujeres hace un llamado a los magistrados para garantizar los derechos de las mujeres y castigar cualquier agresión contra ellas. zeigtenerdσελ 22

La activista originaria de Oaxaca fue atacada con ácido el 9 de septiembre del 2019 y denunció al exdiputado del PRI Juan Antonio ‘N’ como el autor intelectual del intento de feminicidio.

La Secretaría de las Mujeres hizo un llamado respetuoso pero contundente a los magistrados responsables de determinar la situación legal de Juan Antonio ‘N’ debido a que este viernes podría obtener su libertad. La dependencia ha acompañado y conoce la situación jurídica del caso y las complejidades que ha enfrentado María Elena Ríos para acceder a la justicia.

Espera en que las y los magistrados actúen con apego a los derechos humanos y a los estándares de protección para las mujeres, evitando cualquier resolución que pueda traducirse en impunidad. Reiteró su solidaridad con la superviviente y con todas las mujeres supervivientes de violencias. Al recordar el acceso a la justicia integral es una condición indispensable para construir un país donde las mexicanas vivan con dignidad, seguridad y libertad

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