La secuela de Spider-Man: Across the Spider-Verse revela su fecha de estreno

La secuela de Spider-Man: Across the Spider-Verse ha revelado su fecha de estreno en cines, después de una serie de retrasos en el proyecto. La película sigue a Miles Morales, un superhéroe alternativo a Peter Parker, que obtiene poderes arácnidos.

La secuela de Spider-Man : Across the Spider-Verse ha revelado su fecha de estreno en cines, después de una serie de retrasos en el proyecto. La película sigue a Miles Morales , un superhéroe alternativo a Peter Parker , que obtiene poderes arácnidos .

Después de descubrir la inminente muerte de su padre, Miles decide encontrar la manera de detenerla. La cinta también seguirá a personajes como Gwen Stacy, Peter B. Parker, Spider Punk, Spider-Byte y Spider-Man Noir. La información fue revelada en la reciente publicación de las imágenes de la cinta, que muestran a Miles con su padre sentados sobre un auto, un fotograma de una pelea épica y Spider-Punk en su estilo conquistador.

La noticia emocionó a los fans de la saga del Spider-Verse, que han sabido conquistar al público a nivel internacional con una historia que engancha y una animación muy llamativa. La secuela de la película está prevista para estrenarse en cines en un año, después de que la primera entrega haya sido un éxito de taquilla. La película sigue a Miles Morales atrapado y huyendo en un universo alternativo mientras intenta salvar a su familia.

La historia promete ser emocionante y lleno de acción, con una animación que es igual de impresionante. La secuela de la película está prevista para estrenarse en cines en un año, después de que la primera entrega haya sido un éxito de taquilla. La película sigue a Miles Morales atrapado y huyendo en un universo alternativo mientras intenta salvar a su familia. La historia promete ser emocionante y lleno de acción, con una animación que es igual de impresionante





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