La segunda Venta Nocturna de Liverpool en 2026 será del 5 al 7 de junio

Liverpool confirma la fecha de su segunda venta Nocturna en 2026, de acuerdo con la campaña de descuentos y promociones del Hot Sale 2026, que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio. Durante el periodo, Liverpool ofrecerá descuentos en línea y en tiendas físicas, así como descuentos en categorías como tecnología, línea blanca, moda, muebles, videojuegos y electrodomésticos.

Previo al Día del Padre, para prepararse para las vacaciones de verano y competir de frente contra el cierre del Hot Sale 2026 , la tienda departamental Liverpool confirmó las fechas en las que realizará su venta Nocturna, de las más esperadas del año.

La segunda venta Nocturna de Liverpool en 2026 se llevará a cabo en el mes de junio. Este periodo de descuentos forma parte de las estrategias comerciales más relevantes del retail en el país, con promociones limitadas que suelen extenderse entre dos y tres días. ¿CUÁNTO ES LA SEGUNDA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL?

La campaña de descuentos y promociones se llevará a cabo del 5 al 7 de junio, luego de las ofertas del Hot Sale 2026 -que se llevarán a cabo del 25 de mayo al 2 de junio-. Este periodo incluirá promociones en línea y en tiendas físicas, además de descuentos en categorías como tecnología, línea blanca, moda, muebles, videojuegos y electrodomésticos. Liverpool también mantendrá esquemas de meses sin intereses y bonificaciones con tarjetas participantes.

Suele lanzar descuentos directos de hasta 40 por ciento, o bien, planes de hasta 20 meses sin intereses con crédito departamental y bancos participantes. ¿QUÉ ES LA VENTA NOCTURNA DE LIVERPOOL? La Venta Nocturna de Liverpool es una campaña promocional que ofrece descuentos y beneficios en distintas categorías de productos dentro de la tienda departamental. Durante estos días, los consumidores pueden encontrar ofertas en artículos como ropa, calzado, accesorios, tecnología, muebles y productos para el hogar.

Este evento se ha consolidado como una de las principales oportunidades para adquirir bienes con precios preferenciales en el año. Liverpool organiza cuatro eventos de este tipo a lo largo del año: el primero en abril (dedicado a las mamás), otro en junio (por el día del Padre), uno más en octubre (aniversario de la tienda) y el último en diciembre (temporada decembrina). ¿QUÉ DEPARTAMENTOS TENDRÁN DESCUENTOS EN LA VENTA NOCTURNA DEL MES DE OCTUBRE?

Durante este periodo, la empresa ofrecerá precios especiales y descuentos en diversas áreas de sus tiendas físicas y en línea. Entre las secciones destacadas se incluyen: - Moda para mujer y hombre - Calzado - Accesorios - Ropa y artículos para niños y niñas - Línea blanca - Electrónica y gadgets - Deportes - Muebles y decoración para el hogar La compañía precisó que los descuentos se mantendrán vigentes durante los tres días que dure la promoción, sin posibilidad de extenderse más allá del calendario anunciado





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