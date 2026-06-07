La Selección de Corea del Sur comienza su preparación para el Mundial 2026 y enfrenta a la Selección Mexicana en la Fase de Grupos

La Selección de Corea del Sur comenzó su preparación hacia el Mundial 2026 al llegar a la Perla Tapatía, arropada por la afición local y con algunos seguidores surcoreanos presentes. Sin embargo, los Guerreros de Taeguk pasaron de largo. Los jugadores llevaban colgado al cuello un sombrero charro en color azul, pero la atención de los aficionados que los esperaban en el hotel de concentración fue nula, algo que molestó a los presentes y hasta llegó a corear 'Chequia, Chequia'. Corea del Sur será rival de la Selección Mexicana en la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, ambos equipos tienen antecedentes en la historia de las Copas del Mundo, el más reciente en el Mundial Rusia 2018.

La Selección de Corea del Sur comenzó su preparación hacia el Mundial 2026 al llegar a la Perla Tapatía, arropada por la afición local y con algunos seguidores surcoreanos presentes.

Sin embargo, los Guerreros de Taeguk pasaron de largo. Los jugadores llevaban colgado al cuello un sombrero charro en color azul, pero la atención de los aficionados que los esperaban en el hotel de concentración fue nula, algo que molestó a los presentes y hasta llegó a corear 'Chequia, Chequia'.

Corea del Sur será rival de la Selección Mexicana en la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026, ambos equipos tienen antecedentes en la historia de las Copas del Mundo, el más reciente en el Mundial Rusia 2018





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