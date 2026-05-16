La selección de Corea del Sur sorprende incluyéndolo en su equipo a Ki-hyuk Lee, un defensor de Gangwon

La selección de Corea del Sur sorprendió con la inclusión de Ki-hyuk Lee, un defensor de Gangwon, en su equipo de 2026 Copa del Mundo. El entrenador del equipo surcoreano apostó por la experiencia de sus figuras europeas y combinó la experiencia internacional con algunos nombres de menor recorrido. A su lado, el mediocampista del Paris Saint-Germain, Kang-in Lee, y el sólido defensor Min-jae Kim del Bayern Múnich completan la convocatoria.

apostó por la experiencia de sus figuras europeas y sorprendió con la inclusión de Ki-hyuk Lee para la La selección de Corea del Sur ya definió a los futbolistas que buscarán protagonismo en la Copa del Mundo de 2026, torneo donde tendrá un duelo de alta exigencia frente a El conjunto asiático, dirigido por Hong Myung-bo, apostó por la jerarquía de sus referentes internacionales, encabezados por Los Angeles FC , encabeza una convocatoria que combina experiencia internacional con algunos nombres de menor recorrido.

A su lado destacan Kang-in Lee, mediocampista del París Saint Germain, y el sólido defensor Min-jae Kim, pieza importante del Bayern Múnich





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