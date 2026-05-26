La Selección de Escocia lanza moneda especial de 20 libras para la Copa Mundial

La Selección de Escocia ha lanzado una moneda especial de 20 libras para conmemorar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La moneda es una edición limitada de 100 unidades que se distribuirán a través de subastas, sorteos y eventos especiales en Edimburgo y Glasgow.

La Selección de Escocia ha lanzado una moneda especial de 20 libras para conmemorar la participación de su equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La moneda, diseñada por el Bank of Scotland, es una edición limitada de 100 unidades que se distribuirán a través de subastas, sorteos y eventos especiales en Edimburgo y Glasgow. La campaña tiene como objetivo recaudar fondos para causas benéficas y apoyar a personas sin hogar en Escocia. El jugador Scott McTominay, quien marcó el primer gol de Escocia en la victoria ante Dinamarca, expresó su emoción al ver su imagen en la moneda.

La Selección de Escocia está instalada en el Grupo C de la Copa Mundial, junto a otros equipos de renombre. A continuación, se presentan los detalles de la moneda especial y la participación de Escocia en la Copa Mundial. La moneda de 20 libras es una edición limitada de 100 unidades que se distribuirán a través de subastas, sorteos y eventos especiales en Edimburgo y Glasgow.

La campaña tiene como objetivo recaudar fondos para causas benéficas y apoyar a personas sin hogar en Escocia. El jugador Scott McTominay, quien marcó el primer gol de Escocia en la victoria ante Dinamarca, expresó su emoción al ver su imagen en la moneda. La Selección de Escocia está instalada en el Grupo C de la Copa Mundial, junto a otros equipos de renombre.

La moneda de 20 libras es una edición limitada de 100 unidades que se distribuirán a través de subastas, sorteos y eventos especiales en Edimburgo y Glasgow. La campaña tiene como objetivo recaudar fondos para causas benéficas y apoyar a personas sin hogar en Escocia. El jugador Scott McTominay, quien marcó el primer gol de Escocia en la victoria ante Dinamarca, expresó su emoción al ver su imagen en la moneda.

La Selección de Escocia está instalada en el Grupo C de la Copa Mundial, junto a otros equipos de renombre. La moneda de 20 libras es una edición limitada de 100 unidades que se distribuirán a través de subastas, sorteos y eventos especiales en Edimburgo y Glasgow. La campaña tiene como objetivo recaudar fondos para causas benéficas y apoyar a personas sin hogar en Escocia.

El jugador Scott McTominay, quien marcó el primer gol de Escocia en la victoria ante Dinamarca, expresó su emoción al ver su imagen en la moneda. La Selección de Escocia está instalada en el Grupo C de la Copa Mundial, junto a otros equipos de renombre





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