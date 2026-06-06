La selección de fútbol de Irán recibe un trato especial en México antes de la Copa del Mundo

La selección de fútbol de Irán recibió un trato especial en México antes de sus partidos en la Copa del Mundo. Los funcionarios estadounidenses en Ankara procesaron visas para los jugadores, entrenadores y personal de apoyo del equipo iraní.

La selección de fútbol de Irán recibió un trato especial en México antes de sus partidos en la Copa del Mundo. Los funcionarios estadounidenses en Ankara procesaron visas para los jugadores, entrenadores y personal de apoyo del equipo iraní.

Esto permitió a la selección nacional de Irán llegar a México sin problemas, después de que previamente hubieran considerado trasladar su base de entrenamiento a Tijuana, en la frontera con California, debido a los problemas con la tramitación de visas. La selección de fútbol de Irán jugará contra Nueva Zelanda y Bélgica en el Grupo G de la Copa del Mundo, y luego se dirigirá a Seattle para enfrentar a Egipto.

La selección de fútbol de Irán podría encontrarse en la ronda de dieciseisavos de final contra Bélgica si ambos terminan segundos en sus grupos. El equipo iraní recibió un trato especial en México, con un funcionario que indicó que se habían expedido visas para jugadores, entrenadores, preparadores y parte del personal de apoyo. Un segundo funcionario no pudo decir si a algún solicitante iraní se le había negado la visa.

No estaba claro de inmediato cuándo se le devolverían los pasaportes al equipo iraní para permitirle viajar, pero el funcionario dijo que podría ser tan pronto como el viernes o el sábado. La selección de fútbol de Irán se dirigió a México después de que previamente hubieran considerado trasladar su base de entrenamiento a Tijuana, en la frontera con California, debido a los problemas con la tramitación de visas.

La selección de fútbol de Irán recibió un trato especial en México, con un funcionario que indicó que se habían expedido visas para jugadores, entrenadores, preparadores y parte del personal de apoyo. Un segundo funcionario no pudo decir si a algún solicitante iraní se le había negado la visa.

No estaba claro de inmediato cuándo se le devolverían los pasaportes al equipo iraní para permitirle viajar, pero el funcionario dijo que podría ser tan pronto como el viernes o el sábado





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