La selección de Inglaterra fue sorprendida por un sismo a días del Mundial 2026

La selección de Inglaterra fue sorprendida por un sismo mientras se dirigían a un entrenamiento en la ciudad de Dallas, Texas. El incidente ocurrió cuando fueron saqueadas de una furgoneta en donde también llevaban otros materiales.

La selección de Inglaterra fue sorprendida por un sismo mientras se dirigían a un entrenamiento en la ciudad de Dallas , Texas . El incidente ocurrió cuando fueron saqueadas de una furgoneta en donde también llevaban otros materiales.

El cuerpo técnico ahora trabaja para reemplazar lo perdido y poder continuar con los entrenamientos. Al mismo tiempo se encuentran con las investigaciones sobre lo sucedido, en donde jugadores como Harry Kane, Gordon o Jude Bellingham fueron afectados. El equipo de Los Tres Leones llega como uno de los favoritos para coronarse en México, Estados Unidos y Canadá.

La eliminatoria europea la solventaron de manera perfecta con ocho victorias en el mismo número de juegos, con 22 goles a favor y sin recibir uno solo en contra en un Grupo que compartieron con Albania, Serbia, Letonia y Andorra. Ahora dirigidos por el alemán Thomas Tuchel, el tercer entrenador no inglés en dirigir al combinado inglés después de Sven-Goran Eriksson y Fabio Capello, buscarán por fin terminar con la larga sequía de 60 años sin títulos.

Para ello, Tuchel convocó a grandes estrellas como: Declan Rice, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane. El Equipo de la Rosa presenta un cuadro repletó de figuras como: Jude Bellingham, Marcus Rashford, Ivan Toney y Harry Kane, pero no dejó de llamar la atención que Thomas Tuchel dejara fuera de los 26 convocados al Mundial a jugadores como: Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden y Harry Maguire.

El conjunto de 'Los Tres Leones' debutan el próximo 17 de junio enfrentando a la complicada Croacia, dentro del Grupo L, en Arlington, Texas, en el Dallas Stadium; posteriormente se medirán a Ghana y cierran la Fase de Grupos ante Panamá





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