La selección de Irán obtuvo visados para viajar a México

La selección nacional de fútbol de Irán obtuvo los visados para viajar a México, donde tendrá su campo base durante el Mundial, anunció la televisión estatal del país citando al embajador en Turquía, donde se encuentran los jugadores.

La selección nacional de fútbol de Irán obtuvo los visados para viajar a México , donde tendrá su campo base durante el Mundial, anunció la televisión estatal del país citando al embajador en Turquía, donde se encuentran los jugadores.

Los visados de los jugadores iraníes se han expedido en 48 horas, sin su presencia física y sin toma de huellas dactilares en la embajada de México, declaró el embajador Mohammad Hassan Habibollahzadeh. Por el momento la selección iraní, que tendrá su campo base en Tijuana, no tiene visados para entrar en Estados Unidos, donde disputará los tres partidos de la primera fase.

Los iraníes deben disputar sus dos primeros partidos en Los Ángeles, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio. Su último encuentro de la primera fase será contra Egipto, el 26 de junio en Seattle. Actualmente concentrado en la ciudad turca de Antalya, el equipo llegará a México el domingo, previa escala el sábado en España.

Irán debe disputar un partido amistoso contra Mali el jueves en Antalya, después de haberse enfrentado allí a Gambia el viernes (victoria por 3-1). La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se analizaba que los jugadores de la selección de Irán durmieran en Tijuana, Baja California, pues Estados Unidos no quiere que lo hagan en su territorio por el conflicto bélico que sostienen.

Informó se exploraba que fuera Tijuana la sede, desde donde viajarían a Estados Unidos para participar en sus partidos.

'Entonces, están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos. Nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Entonces sí dimos esa opción y se está revisando entre Gabriela Cuevas, que es la responsable del Mundial, y Josefina, que es la secretaria de Turismo, en coordinación con la FIFA, para ver cómo pernoctarían en México', comentó entonces





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