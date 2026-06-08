La Selección de Nueva Zelanda enfrentará a grandes figuras en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección de Nueva Zelanda tendrá la oportunidad de sorprender a los favoritos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, enfrentando a grandes figuras en el Grupo G.

La Selección Nacional de Nueva Zelanda enfrentará a grandes figuras en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A pesar de no ser uno de los equipos más fuertes del torneo, los dirigidos por Bazeley tienen la oportunidad de sorprender a los favoritos.

El camino de Nueva Zelanda comenzará el próximo lunes 15 de junio enfrentando a Irán, en la segunda fecha chocarán con la selección de Bélgica y culminarán su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio ante Bélgica. La selección de Nueva Zelanda ha tenido un buen comienzo en la clasificación, con victorias como la de 4-0 contra Haití y la de 1-0 contra Inglaterra, aunque estos resultados no son suficientes para considerar a la selección como una de las favoritas del torneo.

Los dirigidos por Bazeley deberán ajustar el sistema y posiciones en el campo si quieren ser competitivos en el Grupo G. La selección de Nueva Zelanda también contará con el apoyo de su público, que estará presente en todos los partidos de la selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo estará liderado por Tommy Smith, defensor central que milita en el Braintree Town de la quinta división inglesa, quien pasará de jugar en la quinta división inglesa a disputar el torneo más importante con grandes figuras a nivel mundial.

El camino de Nueva Zelanda será un reto para los dirigidos por Bazeley, pero con el apoyo de su público y la determinación de sus jugadores, pueden sorprender a los favoritos y lograr resultados importantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™





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