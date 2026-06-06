La selección mexicana sufrió una estrepitosa derrota ante Japón en el Estadio Luis 'Pirata' Fuente de Veracruz, en un partido que representó el primer compromiso para el plantel comandado por el cuerpo técnico mexicano.

La selección mexicana cayó por 1-3 ante Japón en el Estadio Luis 'Pirata' Fuente de Veracruz, en un partido que representó el primer compromiso para el plantel comandado por el cuerpo técnico mexicano.

A pesar de la derrota, el encuentro permitió al cuerpo técnico observar el desempeño del grupo y sumar minutos de competencia internacional en una etapa clave del proceso formativo de los chicos. La escuadra japonesa tomó ventaja en el marcador y logró construir una diferencia de tres goles durante el encuentro, recién cuando el partido entró en su recta final, al minuto 75.

El factor clima podría debilitar a muchos equipos europeos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 por esta razón. La IAL considera que la sede más difícil para los rivales de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el Estadio Luis 'Pirata' Fuente de Veracruz, donde la selección mexicana debutará en el Grupo A. Las próximas horas serán fundamentales para que el cuerpo técnico de México termine de delinear el once para el debut, ya que un resultado adverso pondría todo muy cuesta arriba para el combinado nacional.

Luego del debut contra el conjunto africano, la selección mexicana continuará su camino en el Grupo A enfrentando a los equipos que le correspondan en la fase de grupos





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