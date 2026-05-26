La Selección Mexicana continúa con su proceso de selección de jugadores para el Mundial 2026. A través de un comunicado, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó la incorporación de tres futbolistas para los trabajos encabezados por Obed Vargas.

La Selección Mexicana continúa con su proceso de selección de jugadores para el Mundial 2026 . A través de un comunicado, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó la incorporación de tres futbolistas para los trabajos encabezados por Obed Vargas .

Los jugadores que se unirán a la concentración de la Selección Nacional de México son los del Atlético de Madrid, quienes se integrarán a la concentración el día de hoy, martes 26 de mayo. Entre ellos se encuentran Diego Lainez y Jesús Angulo, quienes han mantenido la ilusión de jugar en el Mundial.

El cuerpo técnico evaluará su desempeño en los próximos partidos para definir los últimos lugares disponibles en la lista de jugadores que representarán a México en el Mundial 2026. Mientras tanto, el nombre de Alejandro Gómez ha tomado fuerza dentro del entorno de la Selección, considerándolo como una sorpresa en la lista de jugadores. Gómez ha demostrado su capacidad para salir con balón controlado desde la defensa, características que lo colocan como una alternativa natural para suplir a otros jugadores.

La Selección Mexicana enfrentará a Corea el 18 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 24 del mismo mes ante República Checha en la capital del país





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