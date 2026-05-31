La Selección Mexicana derrota a Australia en el penúltimo partido de preparación

El jugador de la Selección Mexicana habló sobre su lesión y cómo fue la planeación tras la misma. Afirmó que siempre tuvo todo claro y contemplado para llegar al Mundial.

La Selección Mexicana derrotó a Australia en el penúltimo partido de preparación previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El jugador explicó lo que ha venido arrastrando tras su lesión y cómo fue la planeación tras la misma.

Afirmó que siempre tuvo todo claro y contemplado para llegar al Mundial. La temporada ha sido muy complicada, vino la lesión, recuperación, desde abril está empezando a sumar minutos con Milán, en los últimos tres partidos acabó como titular y eso ayudó para estar bien ahora.

La decisión que habían tomado era no operarse y arriesgarse un poco a ver si sanaba el tobillo, no pasó, decidieron operarse, pero sí tenían una fecha límite para decidir si operaban o no y después pasó eso que les llevó a operarse y sabían que estaban a tiempo para operarse y estar al cien. Cada día se siente mejor la conexión entre el grupo y así lo seguirán sintiendo conforme pasen los días y los entrenamientos.

Independientemente del resultado, porque obviamente siempre es importante ganar pero también es importante sentirse cómodo en el campo, empezar a formar un equipo, una familia, y creo que lo han hecho en los últimos partidos. No les ha tocado estar en los pasados, pero en este ya sentieron una conexión para lo que viene. El trabajo de meses se está reflejando en el accionar del equipo en los últimos partidos y que el triunfo viene bien al interior.

Hay que recalcar que más allá del resultado, que todos quieren ganar, están contentos porque todo; la táctica fija, el conceder poco con el balón, estar bien cerrados, tener paciencia que es lo más difícil, porque muchas veces las emociones, el querer ir para adelante a hacer el segundo. Están contentos y seguir así. También hablaron sobre lo que ofreció Australia durante el juego, además, analizaron a los jugadores que entraron en la segunda mitad por parte del Tri.

Creo que ellos hay que dar un poco de mérito, refrescaron un poco las cabezas en el vestidor y supieron cómo atacarnos mejor, fueron más verticales, jugaron de primera y nos metieron balones a las espaldas con balones rápidos y físicos. Al final de cuentas hay que estar concentrados que es lo más importante y contento porque los que entraron y estuvieron los primeros minutos estuvieron concentrados.

Hablaron sobre lo que pretenden hacer en su futuro y esperan que no sea el mejor momento de su carrera, solo quiere ayudar al equipo. Consideran que tienen ambición, hambre, no les gustaría que fuera su techo, hacer más cosas, a final de cuentas tratan de dar esa ayuda a sus compañeros que es lo que les satisface, más allá del gol y los festejos, dar esa tranquilidad a los de arriba para que puedan hacer más cosas





TUDNMEX / 🏆 48. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Selección Mexicana Australia Copa Mundial De La FIFA 2026 Lesión Planeación Mundial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bolsa mexicana cae con fuerza desde el nivel de 70,000 puntos; Banorte lideró el descensoTras dos días seguidos con avances, los índices locales cayeron en una toma de utilidad, en un mercado que seguía atento a las noticias sobre Oriente Medio.

Read more »

Producirá Sofía Vergara una serie basada en la película mexicana ‘Amores Perros’La serie no será una adaptación directa de la película estrenada por Alejandro González Iñárritu en 2000. Deadline precisó que el acuerdo corresponde al material original de Guillermo Arriaga

Read more »

Chiapas fortalece conectividad aérea con nueva ruta de MexicanaEgresada de la UAM-Xochimilco fan de la redacción deportiva y política

Read more »

México vs Australia: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido amistosos de la Selección Mexicana?La Selección Mexicana se enfrenta a su similar de Australia en el penúltimo duelo de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

Read more »