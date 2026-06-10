La Selección Mexicana se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha terminado y la Selección Mexicana se encuentra a horas de inaugurar el torneo frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. El equipo nacional buscará comenzar con el pie derecho su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha terminado y la Selección Mexicana se encuentra a horas de inaugurar el torneo frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El tradicional jersey verde será utilizado en el encuentro inaugural, mientras que las versiones negra y blanca aparecerán en los siguientes compromisos del Grupo A. La propuesta de los jerseys oficiales de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llamó la atención por combinar elementos modernos con referencias a la identidad mexicana, algo que fue bien recibido tanto por especialistas en diseño deportivo como por aficionados. Los aficionados podrán disfrutar de los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de TV Azteca, en vivo y gratis.

La expectativa de los aficionados está centrada en que el equipo nacional debuta con el pie derecho su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Matías Almeyda suma dos refuerzos que no esperaba en Rayados de Monterrey, lo que podría dar un impulso a la selección mexicana en el torneo.

La clasificación dedicada a los mejores jerseys del torneo colocó a México en el puesto 17 entre las 48 selecciones participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Selección Mexicana buscará superar a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en un encuentro que será clave para definir el rumbo del Grupo A. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es un evento que atrae la atención de aficionados de todo el mundo, y la selección mexicana busca hacer historia en este torneo.

La fase de grupos, rondas eliminatorias, semifinales y la gran final del torneo serán transmitidos en vivo y gratis a través de TV Azteca, lo que permitirá a los aficionados disfrutar al máximo del evento. La expectativa es alta y la selección mexicana está lista para enfrentar el desafío de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La clasificación dedicada a los mejores jerseys del torneo es un reconocimiento a la propuesta de los jerseys oficiales de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que combina elementos modernos con referencias a la identidad mexicana. La Selección Mexicana buscará superar a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en un encuentro que será clave para definir el rumbo del Grupo A. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es un evento que atrae la atención de aficionados de todo el mundo, y la selección mexicana busca hacer historia en este torneo.

La fase de grupos, rondas eliminatorias, semifinales y la gran final del torneo serán transmitidos en vivo y gratis a través de TV Azteca, lo que permitirá a los aficionados disfrutar al máximo del evento. La expectativa es alta y la selección mexicana está lista para enfrentar el desafío de la Copa Mundial de la FIFA 2026™





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