La SEP confirma que el ciclo escolar finalizará el 5 de junio: "Lo haremos para aprovechar y cuidar mejor a los estudiantes\"

El titular de la Secretaría de la Educación Pública (SEP) reiteró que el término del ciclo escolar 2025-2026 será el próximo 5 de junio, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se trataba de una propuesta. Además, mencionó que el lunes 11 de mayo revisará la propuesta de ajuste del fin de clases para este día.

El titular de la SEP aseveró que el término del ciclo escolar 2025-2026 sería el próximo 5 de junio, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que se trataba de una propuesta.

Además, moks de mayo revisará la propuesta de ajuste del fin de clases para este día. En un videomensaje, expresó que "tal como anunció hoy en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo lunes nos vamos a volver a juntar todos los secretarios y secretarias de Educación de las entidades para revisar nuevamente el calendario escolar y hacer ya una propuesta definitiva para el próximo lunes".

Delgado Carrillo confirmó que esta decisión se tomará "priorizando siempre el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Siempre debe ser nuestra máxima prioridad, así como el cuidado de sus salud y otros aspectos".

Además, agradeció las "propuestas" de padres de familia y organizaciones de la sociedad civil sobre los mejores periodos para las vacaciones y las clases. Nos vemos el lunes"





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