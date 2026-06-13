La SEP gastó más de mil millones de pesos en medallas y rosetas

La Secretaría de Educación (SEP) gastó mil 108 millones 999 mil 994 pesos para comprar 13 mil 792 medallas de oro y plata y rosetas de plata. El gasto en medallas es casi igual al presupuesto que ejercerá este año la Subsecretaría de Educación Superior.

La Secretaría de Educación (SEP) gastó mil 108 millones 999 mil 994 pesos para comprar 13 mil 792 medallas de oro y plata y rosetas (motivo ornamental) de plata, bajo el contrato DGRMYS-DGRHYOAR-T2-001-2026, para la entrega del Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público.

El gasto en medallas es casi igual al presupuesto que ejercerá este año la Subsecretaría de Educación Superior (mil 74 millones de pesos), el de la Universidad Pedagógica Nacional (mil 148 millones de pesos), o el último presupuesto del extinto Inai en 2024, que fue de mil 97 millones de pesos. Otras dependencias también adquirirán medallas y rosetas para reconocer a sus empleados a través de 70 contratos, pero ninguna tiene un gasto tan oneroso como el de la dependencia que dirige Mario Delgado Carrillo.

En segundo lugar está el Instituto Mexicano del Seguro Social, que comprará 5 mil 598 medallas de plata por apenas 11 millones 983 mil pesos. En contraparte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción sólo erogará 2 mil 195 pesos para comprar una medalla y una roseta.

"Se requiere la adquisición consolidada de medallas y rosetas para la entrega del Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio Público para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el ejercicio fiscal 2026... atendiendo a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez, que aseguren las mejores condiciones de contratación para el Estado", detalla el anexo técnico. En la adjudicación directa a la Casa de Moneda de México se especifica que las medallas y rosetas deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-033/1-SE-2020, que establece que los objetos de oro deben tener como mínimo 10 kilates y los de plata, 92.5% de pureza (925 milésimas).

De las más de 13 mil medallas que adquirirá la SEP, entregará mil 437 medallas y rosetas de plata por 25 años de antigüedad, mil 961 medallas y rosetas de plata por 30 años, 246 medallas y rosetas de plata por 40 años y 11 medallas de oro y rosetas de plata por 50 años. Estas últimas están acuñadas en oro ley 0.900, con un peso de 20.18 gramos, un diámetro de 32 milímetros, de forma circular tipo moneda, y grabado en el anverso la leyenda: Premio por 50 Años de Servicio y en el reverso el Escudo Nacional.

La dependencia también entregará mil 924 medallas Maestro Rafael Ramírez elaboradas en plata ley 0.925, con un peso de 28 gramos y un diámetro de 38 milímetros. En el anverso tiene grabada la efigie de la imagen del Maestro Rafael Ramírez con los textos Al Mérito, Maestro Rafael Ramírez, Orden y Secretaría Educación Pública. En el reverso no tiene imagen.

También entregará 8 mil 213 condecoraciones Maestro Altamirano acuñadas en oro Ley 0.900, con un peso de 42 gramos y un diámetro de 38 milímetros y con forma circular tipo moneda. En el anverso grabada la efigie de la imagen del Maestro Ignacio M. Altamirano, con los textos Ignacio M. Altamirano, Orden y Secretaría de Educación Pública.

Pago de SEP en medallas sostendría órganos autónomos En noviembre de 2024, los legisladores oficialistas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República aprobaron la propuesta del Ejecutivo federal para desaparecer siete órganos autónomos, bajo la premisa de aplicar austeridad. Estos fueron el Inai, Coneval, Cofece, IFT, CRE, CNH y Mejoredu.

Sin embargo, el gasto de mil 108 millones que hará la Secretaría de Educación Pública en medallas y rosetas es superior al último presupuesto que ejercieron la mayoría de dichos entes. Para el ejercicio fiscal 2024, el presupuesto aprobado para el Inai fue de mil 97 millones de pesos.

Para ese mismo año, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ejerció un presupuesto de poco más de 700 millones de pesos; el Instituto Federal de Telecomunicaciones erogó mil 600 millones de pesos. Y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ejerció 434 millones 306 mil 156 pesos.

Incluso, la compra de medallas supera el presupuesto de la Subsecretaría de Educación Superior, que es de mil 74 millones de pesos para 2026 o similar a lo que costó imprimir los libros de texto gratuitos en 2023, ya que el gasto total para la producción y distribución fue de mil 112 millones de pesos. También es mayor a lo que la SEP destinará este año a las becas Elisa Acuña para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que serán 903 millones 801 mil 53 pesos o los 546 millones 473 mil 819 pesos para la misma beca otorgada a alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Las otras compras de medallas De los demás contratos firmados por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, ninguno es tan oneroso como el de la Secretaría de Educación Pública, por más de mil millones de pesos. En la lista con los montos más altos, el segundo lugar lo ocupa el Instituto Mexicano del Seguro Social, que pagará 11 millones 983 mil pesos por 5 mil 598 medallas de plat





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