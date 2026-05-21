La serie 'La casa de papel' estrena en España a las 1:00h AM CET

La serie 'La casa de papel' ha sido vista en los EE.UU. y otros territorios y ahora, por fin, llega a nuestro país. Pero, ¿a qué hora se estrena? Se enfrentan a nuevas y brutales realidades y a un rancho rival despiadado que no se detendrá ante nada para proteger su imperio. En el sur de Texas, los lazos de sangre son más fuertes, el perdón es efímero y el precio de la supervivencia podría ser tu alma. Aquí sí depende por completo del territorio. En Estados Unidos y Latinoamérica, la serie está disponible únicamente en. Lo hará, tal y como confirma SkyShowtime a Hipertextual, a la 1:00h AM CET. Es decir, en los siguientes horarios. El resto de capítulos llegarán en el mismo horario cada viernes, siguiendo una estrategia de estreno semanal. De esta forma, el noveno y último episodio de la temporada 1 verá la luz en España el viernes 10 de julio. Disfruta de las mejores historias, en cualquier momento y en cualquier lugar. Series, películas y originales que no encontrarás en ninguna otra plataforma: clásicos de siempre y los últimos estrenos.

El proyecto de la serie 'La casa de papel' ha sido visto en los EE. UU. y otros territorios y ahora, por fin, llega a nuestro país.

Pero, ¿a qué hora se estrena? Se enfrentan a nuevas y brutales realidades y a un rancho rival despiadado que no se detendrá ante nada para proteger su imperio. En el sur de Texas, los lazos de sangre son más fuertes, el perdón es efímero y el precio de la supervivencia podría ser tu alma. Aquí sí depende por completo del territorio.

En Estados Unidos y Latinoamérica, la serie está disponible únicamente en. Lo hará, tal y como confirma SkyShowtime a Hipertextual, a la 1:00h AM CET. Es decir, en los siguientes horarios. El resto de capítulos llegarán en el mismo horario cada viernes, siguiendo una estrategia de estreno semanal.

De esta forma, el noveno y último episodio de la temporada 1 verá la luz en España el viernes 10 de julio. Disfruta de las mejores historias, en cualquier momento y en cualquier lugar. Series, películas y originales que no encontrarás en ninguna otra plataforma: clásicos de siempre y los últimos estrenos





Hipertextual / 🏆 8. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

La Casa De Papel Series Estreno Horario Territorio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tras boicot, Arcángel aclara sus palabras sobre la conquista de España a LatinoaméricaEl cantante urbano Arcángel dio nuevas declaraciones después de ser 'cancelado' por defender la conquista española pese a ser latino

Read more »

Alejandra Ávalos está saliendo con René Franco, pero todavía no hay nada definido: 'nos estamos conociendo'La cantante niega que, como se ha dicho, estén buscando tener un hijo juntos

Read more »

México y España liman asperezas con cumbre interparlamentaria y visita de Felipe VI por el MundialMéxico y España realizarán una cumbre interparlamentaria en junio mientras Felipe VI prepara visita por el Mundial 2026

Read more »

La presidenta Sheinbaum plantea aplazar elecciones judiciales pero mantiene las reglas que fallaronLa propuesta de la presidenta Sheinbaum para aplazar las elecciones judiciales hasta el 2028 no corrige las reglas que fallaron, permitiendo que la nominación siga en manos de los órganos políticos que controla y sin garantizar una auténtica competencia real. La falta de acceso a medios de comunicación y la exclusión de los privados siguen en juego.

Read more »