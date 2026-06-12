La serie 'Severance' destaca la opresión y la represión en el entorno laboral actual

La serie de ciencia ficción 'Severance' ha sido elogiada por su retrato de la opresión y la represión en el entorno laboral actual. La serie sigue la historia de los empleados de la corporación Lumon Industries, que pasan por la 'separación', un implante biotecnológico que divide sus recuerdos en dos mundos.

La aclamada serie de ciencia ficción ' Severance ' ha sido elogiada por su retrato de la opresión y la represión en el entorno laboral actual. La serie, creada por Dan Erickson y producida por Apple TV+, sigue la historia de los empleados de la corporación Lumon Industries, que pasan por la 'separación', un implante biotecnológico que divide sus recuerdos en dos mundos.

El concepto del 'innie' y el 'outie' retrata de forma extrema un vicio real del entorno laboral actual: la censura de las emociones en la oficina con el único pretexto de alcanzar un estándar de trabajo más eficaz. El psicólogo Fraser ha destacado que este fenómeno no solo se representa en los empleados, sino también en los propios gerentes y puestos superiores.

La trama de Severance evidencia que el acoso laboral se origina desde la propia psicología de los directivos, quienes reprimen fuertemente sus emociones. Este mecanismo psicológico se convierte en el detonante de conductas abusivas, dando como resultado la base fundamental del acoso laboral en la organización, y general en la vida laboral real





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Belinda se despide emocionada tras concluir el rodaje de 'Carlota', la serie de HBO MaxTras finalizar el rodaje de la serie, HBO Max compartió un primer vistazo de Belinda como la emperatriz Carlota. La producción, de 10 capítulos, estará dirigida por Alejandro Bazzano y Ana Lorena Pérez Ríos y llegará a la plataforma en 2027. La actriz y cantante expresó su emotiva despedida en redes sociales.

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Industrial Activity in Coahuila Continues to Decline, with Manufacturing Sector Suffering the MostThe monthly activity index for the federal entities (IMAIEF) reported a -7.9% annual variation in February 2026 for Coahuila's industrial activity. In January of the same year, the annual variation was -8.1%. The IMAIEF provides short-term statistical information to monitor the behavior of secondary activities in the states, based on other surveys conducted by the National Institute of Statistics and Geography (Inegi), such as the Monthly Industrial Manufacturing Survey (EMIM), National Survey of Construction Enterprises (ENEC), and National Survey of Employment and Occupation (ENOE). In terms of industrial sector, the manufacturing industries dropped by 9.3% in February 2026 compared to February 2025, with a 12.8% annual drop in January. The generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity, water, and natural gas fell by -14.4% in February 2026 compared to the same month in 2025, with a 11.1% annual drop in January. The mining sector saw an annual drop of 1.5% in February 2026, with a 1.6% increase in January. The construction sector was the only one to grow in the first two months of 2026, with a 5.8% increase in January and a 3.6% increase in February, both in annual terms.

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