La sobreoferta de chayote y los bajos precios en Altas Montanas

Los productores de las Altas Montanas, afectados por el sobreoferta y los bajos precios del chayote en los mercados, enfrentan dificultades para recuperar los costos de produccion y mantener su existenció.

La sobreoferta de chayote en los mercados mantiene en una situaci'on peligrosa a los productores de las Altas Montanas, quienes enfrentan precios bajos que apenas les permiten recuperar los costos de produccion.

Ignacio Herrera Lopez, productor de Ixtaczoquitlan, dijo que actualmente la reja se comercializa entre 80 y 100 pesos, cuando para obtener ganancias deberia alcanzar al menos entre 150 y 200 pesos. Ha explicado que las lluvias registradas durante la temporada favorecieron una buena produccion en distintas zonas agrcolas; sin embargo, la coincidencia de cosechas saturo las centrales de abasto.

Ha comentado que esta situaci'on ha provocado que las bodegas permanezcan llenas y que el precio del producto disminuya debido al exceso de oferta. Ha indicado que en ocasiones algunos productores se ven obligados a vender la reja hasta en 70 pesos para poder colocar su mercanc'ia. Ha dicho que actualmente muchos agricultores apenas logran recuperar parte de la inversion realizada en fertilizantes, insumos y productos utilizados para prevenir plagas.

Agreg'o que ante la falta de ingresos, varios productores han disminuido el mantenimiento de las huertas y reducido la contrataci'on de trabajadores





alcalorpolitico / 🏆 41. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chayote Sobreoferta Bajos Precios Produccion Fertilizantes Intensito De Lluvias Recuperar Investicción Productores

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cómo eliminar los MOSQUITOS de la casa, según los expertos en saludEstos animales no solo son responsables de molestas y.

Read more »

Los 16 estadios que albergarán los 104 partidos del Mundial 2026Mientras Estados Unidos albergará 78 encuentros, México y Canadá acogerán 13 partidos cada uno.

Read more »

China señala recortes arancelarios, avances en acceso a mercados agrícolas tras cumbre entre Trump y XiLos observadores del mercado esperan una ⁠reducción del 10% en los ⁠aranceles sobre la ‌soja.

Read more »

Estos son los errores más comunes que podrían alterar los resultados de análisis de sangreCada vez más personas recurren a internet, foros o inteligencia artificial para interpretar sus resultados de laboratorio. Los especialistas advierten: sin una mirada experta, una cifra fuera de rango puede convertirse en un diagnóstico erróneo con consecuencias reales.

Read more »