La Sociedad de Directores de México exige pagos de regalías a plataformas de streaming y cines

La Sociedad de Directores de México impulsa un requerimiento administrativo para que Netflix, Azteca y Cinemex paguen las regalías que la ley exige. Se busca proteger los derechos de más de 400 creadores y asegurar que todos los actores de la industria cumplan con la normativa del Derecho de Autor.

La Sociedad de Directores de México, que reúne a más de 400 creadores como los Tres Amigos -Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro-, junto a figuras como Diego Luna y Gael García Bernal, ha iniciado una campaña que busca que todas las plataformas de streaming, cadenas de televisión y salas de cine se acaten a las obligaciones de pago de regalías establecidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Plataformas fuera de régimen de regalías

Hasta la fecha, solo Canal 22, El Once, Cinépolis y Televisa cumplen con la normativa; Netflix, Azteca y Cinemex todavía están fuera de este régimen. Recién se notificó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sobre la base de una petición de la Sociedad, para que presente un requerimiento administrativo contra Netflix.

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En dicho trámite se solicitarán datos cuantitativos de las películas y series que la plataforma ha difundido en México desde 2011, sus ingresos brutos, y los pagos que se han hecho a los creadores. Las regalías son la retribución que se debe pagar al uso de obras, marcas, patentes y demás activos intelectuales; en nuestro país, la ley exige que el pago sea gestionado a través de una entidad legal o de una sociedad de gestión colectiva.

El presidente del Comité de Vigilancia de la Sociedad, Rigoberto Castañeda, explicó que "por simple desconocimiento o por intentar evadir el pago adicional, muchas personas no cumplen con su obligación de abonar regalías. Estas compensaciones son esenciales para reconocer el valor del trabajo creativo, aun después del estreno de una obra". Castañeda añadió que, aunque empresas como Cinemex hubieron abonado en el pasado, dejaron de hacerlo hace más de diez años.

Sociedad negocia con Netflix cambios

"Lo que más nos ha avanzado es con Netflix: nos enviaron un contrato, remarcamos que varias cláusulas no eran las adecuadas y solicitamos cambios. Estamos negociando", dijo. El proceso comienza con un acuerdo de buena fe con los usuarios y, de no ser viable, se trasladaría a una junta de avenencia con INDAUTOR; si es necesario, la Sociedad también contemplará acciones judiciales.

La Base legal del pago está plasmada en el Diario Oficial del 9 de noviembre de 1965, que señala que los explotadores de películas en exhibición en salas de cine deben reparten el 1,5 % de sus ingresos netos entre directores, actores, guionistas y compositores. Este esfuerzo representa un paso decisivo para garantizar un modelo de negocio justo y sustentable para los creativos del país.