La inseguridad en México representa un problema grave que afecta la economía, el comercio, el empleo y el desarrollo. Para abordar este problema, se están trabajando en la implementación de tecnologías de seguridad a través del C4 y C5.

La tecnología se utiliza para frenar la inseguridad en México , pero ¿será suficiente? La inseguridad en México representa por lo menos 1% de la economía, pero también frena inversiones, comercio, empleo y desarrollo.

Para abordar este problema, se está trabajando en la implementación de tecnologías de seguridad a través del C4 y C5, que dirige en CDMX. El objetivo es tener un mayor control de los lugares, zonas y tiempos de mayor inseguridad en diversos estados de México. Aunque la tecnología de video y comunicación es una buena herramienta, la tarea de fondo deberá hacerla el Gobierno.

Por lo pronto, el objetivo de una firma de origen estadounidense es fortalecer y concluir la aplicación de sistemas de monitoreo para la seguridad en el aeropuerto de la ciudad de México, Guadalajara y Ciudad de México este mismo mes. La empresa busca avanzar en todo territorio nacional apoyándose de los beneficios del video y la inteligencia artificial. Sectores como el hospitalario, minería, hotelería y seguridad son algunos donde buscarán seguir incursionando.

Además, se está trabajando en resolver el tema del monopolio de taxis en los aeropuertos, donde el pasajero se ve afectado no sólo por falta de servicio sino por los altos costos. Se espera que las pláticas entre directivos de taxis de aplicación con las autoridades de la SICT resuelvan el tema no solo para la llegada del mundial, sino para abrir un sector a la competencia





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