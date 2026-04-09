La temperatura ideal del agua: Consejos del IMSS para una hidratación efectiva en el calor

El IMSS revela la temperatura ideal del agua para una correcta hidratación, desmintiendo mitos sobre el agua helada y ofreciendo recomendaciones para prevenir la deshidratación y los golpes de calor en México. Se destacan la importancia de la temperatura del agua entre 15°C y 22°C y la frecuencia de consumo.

El agua es fundamental para la salud en todas las estaciones en México, pero su consumo cobra una importancia aún mayor durante la temporada de calor, debido al riesgo de des hidratación y golpes de calor. La correcta hidratación es esencial, pero también lo es la temperatura a la que se consume el agua, ya que influye en la regulación térmica de nuestro cuerpo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha compartido recomendaciones cruciales sobre la temperatura ideal del agua y la frecuencia con la que se debe beber, desmitificando algunas creencias comunes.\Contrario a la creencia popular, el agua helada, aunque proporciona una sensación refrescante, puede tener efectos negativos en la hidratación. El doctor Gabriel Alejandro Real Ornelas, responsable del Área de Toxicología y Salud Ambiental del IMSS, explica que beber agua extremadamente fría puede causar malestar estomacal debido al contraste térmico brusco, retrasar la absorción del agua al ralentizar el vaciado gástrico y, paradójicamente, generar una falsa sensación de saciedad que impide una hidratación adecuada. La mejor opción, según el IMSS, es consumir agua a una temperatura fresca, entre 15°C y 22°C. A esta temperatura, el agua se absorbe más rápidamente a través del tracto digestivo, ya que el cuerpo no necesita gastar energía adicional en regular su temperatura, permitiendo una hidratación casi inmediata de los tejidos. Además, se recomienda evitar bebidas con cafeína y alcohol, ya que pueden contribuir a la deshidratación.\Además de la temperatura, la frecuencia con la que se bebe agua es crucial. El IMSS sugiere que, especialmente durante las actividades que implican esfuerzo físico y exposición al sol, como es el caso de los trabajadores del campo, se tome un vaso de agua cada 30 minutos sin esperar a sentir sed. Esta recomendación es un punto de partida, y la frecuencia ideal puede variar según las actividades y necesidades individuales. Lo importante es mantenerse hidratado de manera informada, considerando la temperatura del agua, la frecuencia de consumo y, ante cualquier duda, buscar asesoramiento profesional. La hidratación adecuada es clave para prevenir problemas de salud relacionados con el calor y mantener el bienestar general





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