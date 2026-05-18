La Texana confirma su crecimiento en la escena alternativa con show en Paruno

La banda La Texana, encabezada por Josue Ramrez, se presenta en Paruno con un show que combina nostalgia, desamor y melancolía con una puesta en escena minimalista y sonidos oscuros. La Texana ha construido una comunidad sólida de seguidores gracias a canciones que constantemente circulan en TikTok, Instagram y Spotify, donde el proyecto suma cientos de miles de reproducciones y una presencia creciente dentro de la escena alternativa mexicana.

Previo a su participacin en Pulso GNP, La Texana reuni a decenas de personas en Paruno con un show marcado por nostalgia y sonidos oscuros, confirmando el creciente alcance que el proyecto ha conseguido dentro de la escena alternativa mexicana .

La banda encabezada por Josue Ramrez interpret la msica en un ambiente melancolico y oscuro, con una puesta en escena minimalista y luces oscuras. La Texana ha construido una comunidad sólida de seguidores gracias a canciones que constantemente circulan en TikTok, Instagram y Spotify, donde el proyecto suma cientos de miles de reproducciones y una presencia creciente dentro de la escena alternativa mexicana.

La participacin en Pulso GNP, uno de los encuentros musicales ms importantes del Bajío, es una antesala a su proxima actuacin





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