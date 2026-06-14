La trágica realidad de Pocahontas: lo que Disney ocultó en su adaptación animada

La historia real de Matoaka, conocida como Pocahontas, difiere radicalmente de la versión de Disney. Su vida estuvo marcada por el secuestro, la conversión forzada al cristianismo y una muerte prematura, lejos del romance idílico que la película popularizó.

Disney ha construido a lo largo de décadas un universo de cuentos adaptados para el público familiar, suavizando y transformando relatos originales a menudo crudos y complejos.

Entre sus adaptaciones más conocidas está la de Pocahontas, presentada como una princesa nativa que entabla un romance improbable con el colono John Smith, promoviendo mensajes de paz y entendimiento entre culturas. Sin embargo, la vida real de la mujer detrás de la leyenda, cuyo nombre verdadero era Matoaka, está plagada de tragedias, injusticias y un contexto histórico violento que la compañía de animación decidió omitir para crear una historia apta para todos los públicos.

Matoaka nació alrededor de 1596 en lo que hoy es Virginia, hija de Powhatan, el poderoso jefe de una confederación de más de cuarenta tribus algonquinas. Su infancia transcurrió en un momento de tensión creciente con los colonos ingleses que habían fundado Jamestown en 1607. La narrativa popular, basada en los escritos de John Smith, cuenta que la joven salvó la vida del colono cuando su padre intentó ejecutarlo.

No obstante, los historiadores cuestionan la veracidad y el momento de ese relato, sugiriendo que pudo ser una dramatización posterior o incluso un malentendido ritual. Lo que sí es cierto es que la relación entre Matoaka y los ingleses no fue un encuentro casual ni romántico, sino el preludio de su secuestro y manipulación. En 1613, cuando tenía alrededor de 17 años, Matoaka fue capturada por el capitán Samuel Argall, quien la retuvo como rehén para negociar con su padre.

Durante su cautiverio, fue instruida en la religión anglicana y finalmente bautizada con el nombre de Rebecca. Posteriormente, contrajo matrimonio con el colono John Rolfe, unión que fue aprovechada por la colonia como symbolo de paz temporal entre los nativos y los ingleses. Este episodio, que Disney convirtió en un final feliz, representó en realidad una profundización de la asimilación forzada y la pérdida de su identidad cultural.

Tras un viaje a Inglaterra, donde fue exhibida como curiosity, enfermó y murió a la edad de 21 años, en 1617, probablemente de tuberculosis o neumonía, lejos de su tierra y de su gente. Su tumba se encuentra en Gravesend, Inglaterra. La adaptación cinematográfica de 1995 ignora por completo estos aspectos dolorosos.

Elimina la diferencia de edad abismal entre una adolescente nativa y hombres colonos mayores, suaviza el conflicto colonial hasta reducirlo a un choque de perspectivas que se resuelve con el diálogo, y convierte el matrimonio de conveniencia en un amor verdadero. La muerte de Matoaka se transforma en un mensaje de esperanza y unión, mientras que la historia real termina con una vida truncada y un pueblo despojado.

Disney escogió contar una fábula inspiradora en lugar de un episodio oscuro de la colonización, priorizando el entretenimiento familiar sobre la precisión histórica, un patrón que se repite en varias de sus adaptaciones





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