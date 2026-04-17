La Trampa de la Impunidad en los Feminicidios: Justicia Superficial y Falta de Prevención

Análisis crítico sobre las respuestas institucionales ante la ola de feminicidios en México, cuestionando la efectividad de las medidas propuestas y la persistencia de la impunidad sistémica, mientras se subraya la urgencia de la prevención.

La lucha contra los feminicidios parece una batalla sin fin, pero la capacidad de generar un debate político que impulse cambios sustanciales se agota. Podemos llenar las calles de antimonumentos y marchar incansablemente: nada devolverá la vida a quienes nos han sido arrebatadas. Sin embargo, sí podemos y debemos buscar justicia para ellas y sus familias, además de mantener la atención fija en un tema que jamás debe ser normalizado. Este fue precisamente el logro de la frase que resonó con fuerza: Cuando la mano feroz de la impunidad te roza la piel. Gracias a la elocuencia de Rivera Garza, ahora podemos nombrar la impunidad con toda su crudeza: ese limbo de ausencia de castigo, ese expediente mínimo que reduce una vida a un mero trámite. En sus propias palabras, esta situación desvirtúa el principio de realidad y arranca el velo de normalidad que cubre nuestra cotidianidad, transformándote en un paria, sumido en una rabia que no cesa, instalándote en un estado permanente de indefensión.

La Mañanera del pasado martes evidenció esta problemática. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de forma enfática, negó la existencia de una impunidad sistémica en los casos de feminicidio, asegurando que el expediente de Liliana está siendo debidamente investigado por la Fiscalía General de la República (FGR). Durante la misma sesión, se anunció una nueva iniciativa de ley con el propósito de unificar el delito de feminicidio en todo el territorio nacional. Si bien es fundamental no subestimar ninguna respuesta institucional ante una problemática de tal magnitud, es imprescindible contextualizar dichas acciones. A primera vista, podría interpretarse que la Presidenta de Conavim envía un mensaje inequívoco sobre la firme postura del Estado mexicano frente a la impunidad en los casos de feminicidio. No obstante, al atribuir a la FGR la responsabilidad de la investigación, se revelan dos aspectos significativos. Por un lado, se observa un regreso a la antigua práctica de investigar a fondo únicamente aquellos casos que capturan la atención mediática. Por otro lado, se manifiesta una estrategia que evade la responsabilidad de las fiscalías estatales, simulando seriedad sin abordar la raíz del problema. Y es que en la esencia misma de toda impunidad, las fiscalías continúan siendo el principal obstáculo.

Este gobierno ha intentado desviar la atención hacia la Guardia Nacional, debilitándola a través de una reforma que ahora opera en detrimento de las víctimas, mientras el verdadero cuello de botella permanece inalterado. La promesa de una Coordinación Nacional de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, si bien es un paso importante, no resuelve lo esencial: mientras no se fortalezcan las capacidades institucionales de las fiscalías, la impunidad no cederá. Las leyes, desprovistas de instituciones sólidas que las implementen, se convierten en meras letras muertas. Y queda un tema aún más urgente, que con demasiada frecuencia se olvida: la prevención. No deseamos vivir en un país donde las mujeres mueren día tras día a causa de la violencia. La justicia es indispensable para los crímenes ya ocurridos, pero toda justicia genuina debe orientarse también a reparar el daño y, de manera crucial, a evitar que otras mujeres se conviertan en víctimas. ¿Qué acciones concretas está implementando el Estado mexicano para comprender este fenómeno y prevenirlo de manera efectiva? Prometer justicia en un caso de feminicidio resulta insuficiente cuando la exigencia primordial es que ninguna mujer más pierda la vida a manos de su pareja. Liliana, quien aspiraba a ser gobernadora, es un recordatorio doloroso de esta realidad. No podemos seguir habitando un país que permite que la vida y las aspiraciones de algunas mujeres florezcan, mientras las de otras son brutalmente truncadas por la violencia machista. Desde hace años, la mano feroz de la impunidad nos tiene asidos. Ha llegado el momento de liberarnos de su férreo abrazo. El Universal ya está en Whatsapp. Desde tu dispositivo móvil, mantente informado de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y mucho más





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feminicidio Impunidad Justicia Prevención Estado Mexicano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sheinbaum en Barcelona: Un Viaje en Busca de la Justicia y la PazClaudia Sheinbaum, en su viaje a Barcelona, busca fortalecer la apuesta por la justicia social y la paz que comparten el gobierno y el pueblo de México, inspirada en la visión de José Martí y el Humanismo Mexicano. El texto critica las justificaciones del 'imperio' para la guerra, resaltando la importancia de priorizar a los más desfavorecidos.

Read more »

La Luz del Mundo y la impunidad nacionalEl 6 de abril de 1926, en Guadalajara, Eusebio Joaquín González fundó la Iglesia La Luz del Mundo.

Read more »

Víctimas denuncian impunidad y sanciones leves en casos de acoso de jueces en QuerétaroTestimonios de trabajadoras revelan un patrón de acoso sexual y abuso de poder en juzgados federales, donde las resoluciones disciplinarias contra jueces con sede en Querétaro contrastan con los discursos oficiales de protección de género.

Read more »

Alarmante Realidad: Feminicidios en México Persisten a Pesar de Ligeros Descensos; Urge Homologación de LeyesUn informe internacional revela que cada 10 minutos una mujer o niña muere por feminicidio a nivel global. En México, aunque se observan ligeros descensos en las estadísticas recientes, la cifra sigue siendo alarmante. La falta de homologación en la tipificación del delito entre estados genera disparidades en su investigación y sanción, propiciando impunidad y revictimizando a las familias. Una iniciativa presidencial busca establecer un tipo penal general para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias.

Read more »

Comisión en San Lázaro da opinión favorable a reforma constitucional sobre feminicidioComisión en la Cámara de Diputados emite su opinión favorable al proyecto de reforma sobre feminicidios.

Read more »

Controversia por impunidad de líder de La Luz del Mundo en México; reabre caso la fiscalíaLa Presidencia de México explica las gestiones para reabrir el caso contra el líder de La Luz del Mundo, declarado culpable de abuso sexual en EE. UU. mientras en México enfrenta impunidad. Surgen cuestionamientos sobre la actuación de la fiscalía y la presencia de figuras políticas vinculadas al religioso.

Read more »