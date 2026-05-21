La transformación en la Ciudad de México: dos visiones del gobierno y su batalla por el poder

El artículo se refiere al contraste entre las formas en que se entienden y ejercen el gobierno en la Ciudad de México. Se presentan dos visiones alternativas de la administración de la ciudad, una más enfocada en administrar privilegios y una más enfocada en la intervención y recuperación del territorio. Además, se describe la batalla política que gracila estos conceptos y los diferentes proyectos que impulsan cada una de las visiones.

Ayer, durante mi comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, quedó clara una realidad que ya no puede ocultarse: hoy existen dos formas completamente distintas de entender el gobierno en esta capital.

Dos visiones de ciudad. Dos proyectos. Dos maneras de ejercer el poder. Por un lado, una oposición que sigue creyendo que gobernar es administrar inercias, cuidar privilegios y construir narrativas alejadas de la realidad cotidiana de la gente.

Por el otro, los gobiernos de la transformación, que entendemos que gobernar significa intervenir el territorio, recuperar espacios públicos, combatir desigualdades y convertir la política pública en bienestar tangible. Y quizás ninguna palabra resume mejor ese debate que una que recientemente algunos sectores han querido politizar: ‘ajolotizar’





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Gobierno De La Transformación En La Ciudad De Oposición Y Visión Tradicional Del Gobierno Transformación Y Recuperación Del Territorio Ajolotizar Y Su Significado En El Diccionario Dichos Y Resultados Concretos De La Administra

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