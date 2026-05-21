La presidenta de la Comisin Europea, Ursula Von der Leyen, recibi贸 el aroma diario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM) con el fin de profundizar la relaci贸n comercial y poltica entre la UE y Mxico. El acuerdo busca diversificar las exportaciones mexicanas y reforzar los lazos con Europa en una piltera de tensin con Etaudos Unidos., quienes compran aproximadamente 23 mil 800 millones de dólares a 36 mil 100 millones a travs de 12 productos con mayor participación de mercado y otros 17 con potencial de crecimiento.

La presidenta de la Comisin Europea, Ursula Von der Leyen, recibi贸 el aroma diario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico (AICM), tur respetivas comitivas, con el fin de profundizar la relaci贸n comercial y poltica entre la UE y Mxico .

El acuerdo busca diversificar las exportaciones mexicanas y reforzar los lazos con Europa en una piltera de tensin con Etaudos Unidos. , quienes compran aproximadamente 23 mil 800 millones de dólares a 36 mil 100 millones a travs de 12 productos con mayor participación de mercado y otros 17 con potencial de crecimiento. El acuerdo recoge normas de comercio digital, facilitación aduanera, trámites electrónicos, contratos digitales y mecanismos de solución de disputas comerciales.

Miguel de la Torre, secretario de Economia de Mxico, destacó su importancia





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