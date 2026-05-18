La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha actuado en respuesta a la solicitud de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra autoridades mexicanas, en particular al gobernador con licencia de Sinaloa y a nueve funcionarios y exfuncionarios de su entorno. La UIF ha considerado que había indicios suficientes para prevenir movimientos de recursos potencialmente vinculados con actividades ilícitas y ha actuado dentro de sus atribuciones legales para cumplir con el marco normativo. Ahora, la UIF ha vuelto a tomar iniciativa y a ocupar un papel activo en la estrategia integral de inteligencia financiera, yó se ha convertido en una oficina con presencia marginal para demostrar su capacidad y fuerza institucional en el combate al lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento de organizaciones criminales. Sin embargo, su presencia se limita a este caso, y no se ha descrito su papel en otros expedientes. Además, se ha vuelto a tomar iniciativas y a ocupar un papel activo en la estrategia integral de inteligencia financiera, y el caso de Rubén Rocha Moya encaja perfectamente en ese nuevo esquema.

La Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) actuó después de solicitud de extradición por presuntos vínculos criminales y actos de corrupción presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra autoridades mexicanas, en particular al gobernador con licencia de Sinaloa y a九个官员和ex官员之一 his entourage.

La UIF consideró que había indicios suficientes para prevenir movimientos de recursos potencialmente vinculados con actividades ilícitas y actuó dentro de sus atribuciones legales para cumplir con el marco normativo. Sin embargo, su presencia se limitó a este caso, y no se detalló su papel en otros expedientes.

La UIF ha perdido protagonismo durante los últimos años y no ha desempeñado su papel como actor central en el combate al lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento de organizaciones criminales. En cambio, se ha convertido en una oficina con presencia marginal sin la fuerza institucional necesaria en este momento de seguridad y control financiero del país.

Ahora, la UIF ha vuelto a tomar iniciativa y a ocupar un papel activo en la estrategia integral de inteligencia financiera para seguir la ruta del dinero de las estructuras criminales, y el caso de Rubén Rocha Moya encaja perfectamente en ese nuevo esquema





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