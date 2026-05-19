La UNAM crea Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial para el uso de la IA en docencia y gestión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial en respuesta a la importancia estratégica de la IA en el ámbito académico, científico, cultural y administrativo. El nuevo órgano, encabezado por el rector y con un titular de confianza como Pablo Pruneda Gross, tendrá como misión coordinar los trabajos internos, promover buenas prácticas y acompañar la implementación de políticas integrales.

La UNAM creó una instancia encabezada por el rector Leonardo Lomelí para ordenar el uso de la inteligencia artificial en docencia, investigación, cultura, gestión institucional y discusión pública.

La institución instaló el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCIA), responsable de coordinar los trabajos internos y articular a entidades y dependencias en la implementación de políticas universitarias integrales. El rector Leonardo Lomelí Vanegas tomó protesta a los integrantes del CCIA y presidió su presentación en la Biblioteca Central de la UNAM





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