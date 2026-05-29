La Unión Europea se compromete a integrar sus mercados financieros

La Unión Europea se compromete a acelerar la integración de sus mercados financieros para competir con Estados Unidos y China. La integración de los mercados se ha retrasado debido a las disputas entre los estados miembros, pero la industria china está avanzando rápidamente y las relaciones con Estados Unidos se están deteriorando.

Las seis mayores economía s de la Unión Europea se comprometieron a acelerar la integración de sus mercados financieros para competir con Estados Unidos y China.

La Unión Europea ha intentado unificar sus mercados de capitales durante años, pero las disputas entre los estados miembros han retrasado el proceso. Sin embargo, la industria china está avanzando rápidamente y las relaciones con Estados Unidos se están deteriorando, lo que ha dado un nuevo impulso a la integración de los mercados.

Lars Klingbeil, ministro de Finanzas alemán, afirmó que hay momentos en los que se necesita más Europa y que las conversaciones se centrarían en profundizar los mercados de capitales, eliminar barreras al comercio transfronterizo y facilitar la inversión. Alemania debe estar dispuesta a hacer concesiones y mirar más allá de sus horizontes nacionales.

El último plan de la UE para integrar los mercados se denomina Unión de Ahorros e Inversiones y se basa en un proyecto anterior, pero ha sido lastrado por desacuerdos sobre la supervisión del mercado





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unión Europea Mercados Financieros Integración De Mercados Economía Negocios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Migrantes repatriados intentan regresar a Estados Unidos a través de métodos más riesgososLa migración hacia Estados Unidos sigue siendo un tema complejo, especialmente para aquellos que ya tienen familiares en el país. Los métodos más riesgosos y caros, como encerrarlos en vagones de trenes sellados, están siendo utilizados por aquellos que se arriesgan a regresar a través de ellos.

Read more »

Irán Estima Poco Probable Reanudación de la Guerra Con Estados UnidosUn mando naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica señaló que el enemigo se encuentra débil en este momento

Read more »

Guanajuatenses deportados arriesgan la vida para volver a Estados UnidosMigrantes guanajuatenses deportados buscan regresar a Estados Unidos pese a los altos costos, riesgos mortales y restricciones migratorias

Read more »

Altos precios dificultan compra de vivienda para clase media en Estados UnidosA marzo del 2026, solo 23% de los hogares en venta en Estados Unidos eran asequibles para familias con ingresos anuales cercanos a 75,000 dólares

Read more »