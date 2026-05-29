La Unión Europea se enfrenta a una amenaza existencial debido a su dependencia de China, que ha aumentado sus exportaciones y políticas comerciales agresivas. Los dirigentes y empresas europeas se inquietan por su dependencia de los productos chinos y debaten cómo disminuirla.

La Unión Europea se enfrenta a una amenaza existencial debido a su dependencia de China , que ha aumentado sus exportaciones y políticas comerciales agresivas. Los dirigentes y empresas europeas se inquietan por su dependencia de los productos chinos y debaten cómo disminuirla.

A medida que Pekín adopta políticas comerciales más agresivas y las importaciones de China en Europa se disparan, los europeos se sienten en una situación difícil. Los políticos y las empresas temen represalias y los consumidores están enganchados a lo que vende China.

La Unión Europea ha recurrido a una retórica más dura y a ideas más audaces para proteger sus industrias estratégicas, pero enfrenta la hostilidad de Pekín, donde los funcionarios advierten que China devolverá el golpe ante cualquier medida de protección. El enfrentamiento se intensificará en las próximas semanas, con la reunión del Grupo de los 7 en Evian, Francia, y la reunión de los 27 principales dirigentes de la Unión Europea que se celebrará poco después





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