La UNPF cuestiona la posible adelantación del cierre del ciclo escolar.

La perspectiva exenta de sesgos de la organización Federa Una Nueva Educación Pública Federal (UNPF) no coincide con la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar en junio al 5. Ambas partes se expresan en un comunicado público en torno al tema educativo.

La agrupación consideró que adelantar el cierre del ciclo al 5 de junio habría generado afectaciones importantes en el proceso educativo, principalmente en un contexto donde aún persiste el rezago académico.

Junto a esto, resaltaron que la medida beneficia directamente a millones de estudiantes en el país y agradecieron la participación de madres y padres de familia, docentes, directivos escolares y especialistas que expresaron públicamente su rechazo a la modificación planteada inicialmente por las autoridades educativas. La organización también agradeció a medios de comunicación y líderes de opinión que dieron espacio al debate, permitiendo que la postura de las familias fuera escuchada a nivel nacional.

"No existen vencidos ni derrotados, y abona a un resultado de diálogo firme y asertivo de lo que representa para la familia la educación", se expuso en el comunicado firmado por el presidente nacional de la UNPF, Israel Sánchez Martínez. Para la UNPF, mantener el calendario original también brinda mayor certeza a las familias y a las instituciones educativas en la planeación del cierre del ciclo, especialmente en temas relacionados con evaluaciones, entrega de documentación y actividades académicas finales.

El organismo sostuvo que la participación de padres de familia en las decisiones educativas debe mantenerse activa, al considerar que la educación requiere diálogo constante entre autoridades, docentes y sociedad civil para evitar medidas que puedan impactar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, destacaron que la medida beneficia directamente a millones de estudiantes en el país y reconocieron la participación de madres y padres de familia, docentes, directivos escolares y especialistas que expresaron públicamente su rechazo a la modificación planteada inicialmente por las autoridades educativas. Asimismo, reiteraron que continuarán impulsando temas prioritarios dentro de la agenda educativa, como la mejora de los aprendizajes, la revisión de contenidos educativos y la disminución del rezago y el abandono escolar.

Finalmente, insistieron en que la prioridad debe centrarse en fortalecer la calidad educativa y atender los desafíos que persisten en el país tras los últimos años, particularmente en recuperación académica, permanencia escolar y formación integral de los estudiantes





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cierre Del Ciclo Escolar Decisión Educativa Fecha Límite Educación Básica Participación De Familias UNPF Calendario Original Crecimiento Escolar Formación Integral De Estudiantes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Netflix estrena drama mexicano que le recuerda a la memoria y al dolorRedactora Comparto cumpleaños con Chantal Akerman y Forrest Gump. Crecí aterrorizada por David Lynch y soy la fan número uno de Antoine Doinel. Nominada a 10 premios Oscar y ganadora de tres estatuillas, esta película mexicana resalta una realidad social en México a través de aclamadas interpretaciones, un guion conmovedor y una fotografía impresionante. Aunque dos años antes de que comenzara una nueva década, un famoso director logró cautivar a millones de espectadores con una historia en la que parecía no suceder nada, pero que realizaba una profunda reflexión sobre una situación de la que no se hablaba con frecuencia en el país., aunque dos años antes de que comenzara una nueva década, un famoso director logró cautivar a millones de espectadores con una historia en la que parecía no suceder nada, pero que realizaba una profunda reflexión sobre una situación de la que no se hablaba con frecuencia en el país.

Read more »

Sin riesgo de que el Hantavirus provoque una nueva pandemiaDESDE EUROPA

Read more »

OpenAI invierte 4,000 millones de dólares en una nueva filial para impulsar la IA en empresasOpenAI anunció que va a crear una nueva empresa con una ⁠inversión inicial de más de 4,000 millones de dólares para ayudar a las empresas a desarrollar e ‌implementar sistemas de inteligencia artificial, y que adquirirá Tomoro.

Read more »

Abril marca una nueva caída en el empleo en QuerétaroLa industria de la transformación es la que más empleos asegurados genera en Querétaro.

Read more »