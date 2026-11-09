La Venganza del Charro Negro rompe récords de taquilla en México

La película animada supera los $232 millones en México, entrando al top 10 histórico y desplazando producciones de Eugenio Derbez. Análisis del impacto cultural.

La película animada La Venganza del Charro Negro ha logrado un hito sin precedentes en la industria cinematográfica de México, posicionándose dentro del top 10 de las producciones nacionales más taquilleras de la historia. Esta cifra histórica marca un punto de inflexión para el cine de animación local, demostrando una vitalidad comercial que rivaliza con los grandes éxitos de la comedia en vivo.

Superación de récords históricos

De acuerdo con los datos consolidados hasta el 9 de noviembre de 2026, La Venganza del Charro Negro ha acumulado $232.1 millones de pesos en la taquilla nacional. Este desempeño financiero la coloca en la séptima posición de la lista definitiva, superando producciones icónicas protagonizadas por Eugenio Derbez como Radical y Hazlo como hombre, consolidando su estatus de fenómeno cultural.

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El filme de Ánima Estudios muestra una resistencia excepcional en las salas, operando en 2,689 pantallas y sumando $34.2 millones adicionales a su recaudación total durante las semanas posteriores a su estreno. Esta estabilidad numérica sugiere una retención de audiencia mucho mayor que la promedio para cualquier título de animación en la región.

Origen de la saga animada

La franquicia tiene sus raíces en el personaje de Leo San Juan, presentado inicialmente al público mexicano en 2007 mediante La Leyenda de la Nahuala. Casi una década después de la involucración formal de Ánima Estudios entre 2009 y 2010, la productora adquirió los derechos de la historia y los personajes creados originalmente por Ricardo Arnaiz y Animex Producciones.

Este proceso permitió que la obra inicial evolucionara hacia la saga Las Leyendas, una serie cinematográfica que ha mantenido la esencia de las batallas del protagonista contra distintos espectros típicos de las leyendas mexicanas. La continuidad narrativa ha transformado a Leo San Juan y sus aliados en figuras emblemáticas reconocidas internacionalmente.

Composición del top taquillero

La entrada de La Venganza del Charro Negro desplaza a varios títulos de comedia en la clasificación histórica. La lista actual está encabezada por No se aceptan devoluciones con $601.1 millones, seguida por Nosotros los Nobles con $341.1 millones y No Manches Frida 2 con $329.3 millones.

A medida que la animación avanza en su conteo, amenaza con seguir desplazando títulos populares como Mirreyes vs. Godínez y No Manches Frida. Esta dinámica demuestra un cambio en los patrones de consumo del espectador mexicano, donde las narrativas sobrenaturales locales ganan terreno frente al humor convencional de las últimas dos décadas.

Disponibilidad en cartelera

El estreno oficial de la cinta en México se llevó a cabo el 22 de octubre de 2026 en salas comerciales, con un lanzamiento adicional en la Cineteca Nacional el 23 de octubre. Hasta la fecha, ninguna cadena de cine ha anunciado una fecha exacta de retiro, por lo que la permanencia depende exclusivamente de la asistencia del público.

Dado el gran recibimiento recibido en el país, es probable que las salas extiendan su tiempo de proyección. Este éxito comercial prepara el terreno para la futura transición de la película al formato de streaming, asegurando la continuidad de la saga en el mercado digital nacional.