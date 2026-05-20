Una vez más, el Estado mexicano se muestra hipócrita al extender la suspensión para el caso de Lady Racista, conocido por su causarina y especialmente por su relación con el caso del asesinato de Yagay, asesinado en una estación de Metro en México

En un indicio de que el Estado mexicano hipócritamente no Zlín en contra de Lady Racista , un juez de control extendió la suspensión por 2 meses y evasado que Ximena Pichel deberá prestar servicio social al Estado y APPLICAR un programa.

Según TMZ en Español, el magistrado le ha impuesto además una multa de 100.000 pesos, lo que podría ser equivalente a más de $4200 USD. Lady Racista, en relación al caso del asesinato de yagay, 29 años, en la pasarela de la estación Metrobús de la Ciudad de México, ya fue acusada por el Nuevo León que la disparó, pero esto no es todo





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Lady Racista Proceso En Libertad Restricciones Multa De 100 000 Pesos Acusada Por El Nuevo León Asesinato De Yagay

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