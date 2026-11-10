Lahar en el Pico de Orizaba destruye tramo del camino Jacal-Parque Nacional

Un lahar provocado por el deshielo del glaciar Jamapa destruyó un tramo del camino en el Pico de Orizaba y dejó la ruta Jacal-Coscomatepec inhabilitada.

Un lahar, es decir, una corriente de lodo y escombros volcánicos, destruyó un tramo del camino Nuevo Jacal -Parque Nacional-Miguel Hidalgo en la cara norte del Pico de Orizaba. Según informó Ricardo Rodríguez Deméneghi, coordinador del programa Salvemos al Pico de Orizaba, el fenómeno ocurrió el pasado sábado 7 de noviembre.

La afectación interrumpió el tránsito vehicular y peatonal en una vía que comunica a varias comunidades de la montaña. El daño se localiza en el cruce del río Jamapa, aguas arriba de la comunidad de Jacal, dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba.

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Cómo el deshielo del glaciar Jamapa formó el lahar

El deshielo de los remanentes del glaciar Jamapa provocó el colapso de una presa natural de agua y la formación de un lahar que arrastró tierra, lodo y piedras por el cauce del río Jamapa.

De acuerdo con la explicación de Ricardo Rodríguez Deméneghi, la acumulación de agua formada por diversos riachuelos, a una altura de 4 mil 25 metros sobre el nivel del mar, terminó por ceder. Ese colapso generó una avenida extraordinaria de agua y sedimentos.

El movimiento de agua y tierra ocasionó la pérdida del paso natural que existía en el camino, donde se formó una zanja de aproximadamente 5 metros de profundidad. Esa profundidad es la que hoy impide cruzar el punto afectado.

Advertencias del programa Salvemos al Pico de Orizaba

Ricardo Rodríguez Deméneghi advirtió que este tipo de movimientos de tierra y lahares ya habían sido pronosticados por el programa Salvemos al Pico de Orizaba.

El ambientalista vinculó estos fenómenos con los cambios ambientales que enfrenta la montaña, particularmente con el progresivo deshielo de sus remanentes glaciares. Para el coordinador, el deterioro del glaciar es el factor que alimenta este tipo de eventos.

La advertencia, según sus palabras, se refiere a un proceso que ya había sido previsto ante la transformación del entorno del Pico de Orizaba. Esto coloca el caso del camino Jacal como una señal de los riesgos que pueden repetirse en la zona.

Rutas cerradas y comunidades sin acceso directo

La ruta Jacal-Coscomatepec permanece inhabilitada hasta que se realicen los trabajos necesarios para reparar y rehabilitar el tramo afectado. No se han dado a conocer en la fuente plazos específicos para esas obras.

Mientras tanto, el tránsito hacia las comunidades de El Calvario y Miguel Hidalgo, perteneciente al municipio de Tlachichuca, Puebla, se encuentra impedido por la pérdida del paso natural en el cruce del río Jamapa.

Quienes utilizan este camino para desplazarse a pie o en vehículo deberán buscar alternativas mientras se ejecutan los trabajos de reparación. La zanja de 5 metros de profundidad mantiene interrumpido el acceso en ese punto hasta que se concluya la rehabilitación.