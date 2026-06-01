LALA destaca la importancia del consumo de leche durante el Día Mundial de la Leche

En el Día Mundial de la Leche, LALA presentó una campaña para concientizar sobre los beneficios nutricionales de la leche y la brecha de consumo en México.

En el marco del Día Mundial de la Leche, la empresa LALA compartió una campaña informativa orientada a generar conciencia sobre la importancia de mantener hábitos alimenticios balanceados y recordar el papel fundamental que tiene la leche dentro de una alimentación completa.

La FAO recomienda consumir alrededor de dos vasos de leche al día, pero en México el promedio de consumo es inferior a medio vaso diario, lo que representa una brecha significativa en la ingesta de nutrientes esenciales para todas las edades. La leche es un alimento completo por su combinación natural de proteínas, vitaminas y minerales, como calcio, proteína, vitamina A y vitamina D, que fortalecen huesos y músculos, apoyan la producción de energía, el desarrollo físico y el bienestar general.

LALA busca impulsar la recuperación de hábitos de consumo que mejoren la alimentación cotidiana, especialmente en un contexto donde las deficiencias nutricionales persisten. Datos de la ENSANUT 2016 indican que el 100% de los adultos tiene ingesta inadecuada de vitamina D, el 58% consume insuficiente calcio y el 60% presenta deficiencia de vitamina A, lo que subraya la necesidad de una cultura alimentaria más consciente.

Especialistas destacan que calcio y vitamina D son cruciales para la salud ósea y muscular, mientras que la vitamina A apoya el sistema inmunológico y la visión. La campaña también subraya que la leche no es solo para niños: sus beneficios son relevantes en todas las etapas de la vida, incluyendo adolescencia, adultez, menopausia y vejez. Para adultos mayores, el adecuado consumo de calcio y vitamina D puede ser clave para conservar movilidad y bienestar físico.

En el desarrollo infantil, durante los primeros siete años se alcanza aproximadamente el 70% de la estatura final, y estudios vinculan el consumo de leche con un crecimiento adicional de hasta 0.4 cm anual, gracias a sus nutrientes esenciales. Incorporar un vaso de leche diario, ya sea en cereal, café, licuados o desayunos, es un hábito sencillo pero con grandes beneficios.

LALA reafirma así su compromiso de promover una alimentación que contribuya a la calidad de vida, recordando que la nutrición comienza con decisiones pequeñas que impactan a largo plazo





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